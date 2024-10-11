Мбаппе засекли в ночном клубе во время матча сборной. Ранее его не вызвали из-за травмы, которой нет

Килиан не играет за сборную, хотя выходит за клуб.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен в Стокгольме в ресторане, после чего с небольшой группой людей направился в ночной клуб. Во Франции недовольны поведением футболиста.

Где обнаружили Мбаппе

Шведское медиа Aftonbladet сообщило, что в четверг вечером Килиан находился в Стокгольме — в столице Швеции француза запечатлели выходящим из ресторана Chez Jolie, после чего он вместе с небольшой группой людей сел в черный микроавтобус и направился в сторону ночного клуба V*****. На сайте заведения говорится, что это «легендарный и уютный клуб», а также то, что он находится в центре ночной жизни шведской столицы. В публикации приведены фотографии Мбаппе с места событий — он скрывал лицо черной медицинской маской и шапкой.

При этом вечером четверга сборная Франции играла в Лиге наций против Израиля, одержав победу 4:1. В публикации Aftonbladet отмечается, что присутствие мировых звезд спорта в Стокгольме вне спортивных мероприятий случается редко. Вместе с Мбаппе находился другой французский футболист Норди Мукьеле — его бывший партнер по «ПСЖ», который сейчас выступает в «Байере» на правах аренды.

Почему он не играл в Лиге наций

Француз не был вызван в сборную на октябрьские матчи Лиги наций. Главный тренер «Трехцветных» Дидье Дешам объяснял решение проблемами со здоровьем у футболиста. «Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение, чтобы полностью восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему Килиана не будет», — приводит слова Дешама RMC Sport.

При этом Килиан продолжает играть за «Реал»: он травмировался 24 сентября в игре чемпионата с «Алавесом» (3:2) и пропустил следующий тур с «Атлетико» (1:1). Сообщалось, что форвард не сыграет около трех недель из-за проблем с мышцами бедра, однако он вышел на поле уже 2 октября в Лиге чемпионов — провел 33 минуты против «Лилля» (0:1).

К еще большему удивлению, он появился в стартовом составе против «Вильярреала» (2:0) — это случилось уже после того, как Дешам объявил о невызове нападающего из-за травмы. По информации испанского As, тренер французов был в недоумении от попадания Мбаппе в состав.

«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя, — цитирует тренера RMC Sport. — Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию более широко. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. И я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда».

Фото Global Look Press

Что об этом говорят

Французские болельщики выражают недовольство поведением Мбаппе в соцсетях, однако часть юзеров считает, что в поступке футболиста не было ничего страшного.

Marco: «Представьте, что вы сообщаете своему работодателю, что вы больны и не можете пойти на работу, и он узнает, что вы пошли в ночной клуб».

Laurent M'hammedi: «Ну да, поэтому его считают самым большим подонком современности».

Teste Positif a l'OM: «Килиан все понял. Какой смысл рисковать травмой в этих жалких матчах? Франция не нуждалась в нем, чтобы забить четыре гола Израилю».