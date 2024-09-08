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Сегодня, 09:15

Почему Черчесову рано радоваться после ничьей с Норвегией

Казахстан под руководством Черчесова сыграл вничью с Норвегией
Георгий Кудинов
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Станислав Черчесов и Столе Сольбаккен после матча Казахстан — Норвегия (0:0).
Фото Reuters
Взгляд на дебют российского тренера во главе сборной Казахстана.
Лига наций B. Группа 3
06 сент, 17:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
0:0
Норвегия

Сегодня, 8 сентября, «Зенит» сыграет в Алма-Ате с «Кайратом» — товарищеская встреча приурочена к его 70-летию. Матч состоится на том же стадионе, где двумя днями ранее неплохо дебютировал в роли главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов — 0:0 в 1-м туре Лиги наций с Норвегией. После недавних отставок Александра Кержакова из того же «Кайрата» и Дмитрия Парфенова из «Актобе» 61-летний специалист остался нашим единственным представителем в местном футболе. Существовал вариант, что «Актобе» возглавит покинувший «Ахмат» Магомед Адиев, но менеджмент клуба выбрал другой путь — команду принял Игорь Леонов.

Эрлин Холанн в&nbsp;борьбе с&nbsp;игроками сборной Казахстана Нурали Алипом и&nbsp;Игорем Шацким. Черчесов сдержал Холанна и Норвегию в дебютной игре. Даже без автомата Калашникова

Между тем в чемпионате Казахстана идет яростная борьба за титул — как на поле, так и за его пределами. Увольнения Кержакова, шедшего на первом месте, и Парфенова, который вышел в финал Кубка страны, могут показаться сенсационными лишь на первый взгляд. На самом деле казахстанский клубный футбол настолько соткан из интриг и разных закулисных историй, что удивляться не нужно — никогда и ничему. При этом ситуация в той или иной команде способна измениться просто стремительно.

Любому российскому тренеру, который надумает работать в Казахстане, следует быть готовым к критике и отставке в любой момент. К Черчесову это тоже относится в полной мере, пусть он возглавляет сборную, а не клуб. Ничью во встрече с Холанном и Ко в стране восприняли как удачный результат, кто-то даже назвал ее сенсацией, так что в Словению, где матч состоится 9 сентября, Станислав Саламович улетел на более-менее благоприятном фоне. Но обольщаться не стоит: достаточно раз-другой оступиться (что в такой сильной группе Лиги наций не исключено) — и местное футбольное сообщество вполне способно сменить хорошие отзывы на призывы отправить Черчесова домой вслед за Кержаковым и Парфеновым. Кстати, не сомневаюсь, что ряд представителей казахстанских СМИ с самого начала ждут именно такого поворота событий.

Эрлин Холанн и игроки сборной Казахстана.
Фото Reuters

Австрия, Словения и Норвегия — прекрасные спарринг-партнеры перед стартующим в марте будущего года отборочным турниром ЧМ-2026. Но до этого момента Черчесову еще надо добраться в сегодняшнем качестве. Казахстан — аутсайдер одной из групп сильного дивизиона В Лиги наций, куда взлетел при Адиеве и нынешнем президенте местной федерации футбола Адлете Барменкулове. И если казахстанцы не вернутся в дивизион С, это станет чудом.

А чудеса ведь происходят не так часто, так что футбольному Казахстану, возможно, стоит заранее определиться с будущим Черчесова и сразу доверить ему проведение во главе национальной команды полного отбора на ЧМ — в сотрудничестве с тренерами молодежной и юношеской сборных. Речь не о контракте с федерацией, который и так рассчитан на весь цикл, а о поддержке. И хотя бы временном нейтралитете скептиков, которые судят о Черчесове с чужих слов и пока не имеют о нем полного представления.

Станислав Черчесов. Черчесов — в сборной Казахстана. Можно не сомневаться, цель — попадание на ЧМ-2026

При этом не сомневаюсь, что Станислав Саламович как раз ставит перед собой задачу остаться в дивизионе В ЛН и сделает все возможное, чтобы ее решить. Уверен, что тренер не обольщается ничейным исходом против Норвегии и понимает, что работы еще непочатый край. А если своему тренеру поверят футболисты, то получат шанс на то самое чудо. Лишь взаимное доверие всех сторон (не только внутри национальной команды, но и вокруг нее) может помочь Казахстану сделать шаг вперед.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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