Дичь в Италии. Фанат вывесил флаг со свастикой на матче с Израилем в Лиге наций

Хулигана моментально задержали и сурово наказали.

Фанат вывесил флаг со свастикой на матче 4-го тура Лиги наций Италия — Израиль (4:1), который состоялся 14 октября в Удине. Ужасный инцидент произошел в конце первого тайма сразу после первого гола хозяев, когда Матео Ретеги на 41-й минуте реализовал пенальти. Как сообщает издание La Republicca, хулиган был немедленно идентифицирован. Его уже наказали.

О походах на стадион фанату можно забыть

За демонстрацию флага со свастикой нарушителю прилетело со всех сторон. Так как его оперативно вычислили (в итальянских СМИ разные версии, как это произошло: упоминаются видеокамеры, сознательные болельщики и даже снайперы), наказание за отвратительный поступок не заставило себя долго ждать. Болельщик надолго останется без футбола.

По данным Calcio Finanza, нарушителю светит минимум пятилетний бан. La Republicca и вовсе сообщает, что федерация навсегда запретила фанату посещать матчи сборной. Более того, ФФИ планирует подать на него в суд — за нанесение урона имиджу и репутации итальянского футбола.

Акция в поддержку Палестины до матча Италия — Израиль в Удине. Фото Reuters

Акция в поддержку Палестины до матча

Атмосфера перед матчем команд в целом была напряженной. Встреча Италия — Израиль стала первой для израильтян за пределами Венгрии в этом году. Власти Удине ввели беспрецедентные меры безопасности — полицейские наряды были усилены сотнями сотрудников, осмотр на входах стал строже, а территорию стадиона «Фриули» полностью закрыли за двое суток до игры. Все это привело к обвалу посещаемости — вместо 25 тысяч человек на арену пришли только 12.

И хотя на самом матче все прошло спокойно (если не считать инцидент с флагом со свастикой), до него около трех тысяч итальянцев устроили пропалестинскую демонстрацию. Участники в том числе требовали отстранения Израиля от футбола и обвиняли страну в геноциде. Один из плакатов гласил: «Результат матча Италия — Израиль = поражение человечества». Демонстрация завершилась мирно.

Не первая акция

Итальянские болельщики ранее уже попадали в скандал из-за поддержки Палестины в военном конфликте в Газе. В начале сентября в гостевом матче команды с Израилем (2:1), проходившем в Будапеште по соображениям безопасности, около 50 тифози отвернулись во время исполнения гимна соперника.

Кроме того, Corriera della Sera сообщала, что в первом тайме диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля и фанаты национальной команды Италии обратились к представителю УЕФА с просьбой прекратить призывы.

Скандальные инциденты происходят не только в Европе, но и в самом Израиле. В начале сентября в матче 2-го тура местного чемпионата по футболу «Хапоэль» — «Бней Сахнин» фанаты последних отвернулись во время исполнения национального гимна. В ответ некоторые болельщики хозяев выбежали на поле и избили гостей палками. Полиции пришлось задерживать нарушителей, а матч был сорван — игроки «Бней Сахнин» отказались играть. Встречу перенесли.

Италия обыграла Израиль. Фото Global Look Press

Как команды выступают в Лиге наций

По итогам четырех туров сборная Италии занимает первое место в своей группе Лиги наций, в ее активе 10 очков. Сборная Израиля — худшая в квартете, у нее четыре поражения и ноль баллов. Данный квартет — настоящая «группа смерти», так как кроме Италии в ней присутствуют Бельгия и Франция.