Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея

Первым финалистом Лиги наций стала сборная Испании.

Лига наций A. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:2 (0:2)

Голы: Торрес, 17 (0:1). Торрес, 45+2 (0:2). Пеллегрини, 83 (1:2).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон, Бастони, Ди Лоренцо, Верратти (Локателли, 59), Жоржиньо (Пеллегрини, 64), Бернардески (Кьеллини, 46), Барелла (Калабрия, 72), Кьеза, Инсинье (Кин, 58).

Испания: Симон, Аспиликуэта, Алонсо, Ляпорт, Пау Торрес, Бускетс, Коке (Мерино, 75), Сарабия (Хиль, 75), Торрес (Пино, 49), Гави (Сержи Роберто, 84), Ойярсабаль.

Предупреждения: Бонуччи, 30. Аспиликуэта, 45. Сарабия, 65. Пино, 71. Локателли, 82. Ойярсабаль, 89.

Удаление: Бонуччи, 42.

Судья: Карасев (Россия).

6 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Доннарумме не рады

От нынешнего розыгрыша Лиги наций поначалу были немного странные ощущения, хотя первый турнир очень понравился. Много смелых экспериментов, классные матчи, возвращение яркой Голландии... Особенным получился и «Финал четырех», погрузивший в атмосферу большого турнира и подаривший Криштиану Роналду второй трофей с национальной сборной.

Сейчас, когда пандемийная пауза спрессовала международный календарь до ненормального состояния, все не так. Если в 2019-м летом болельщики получили пусть и короткий, но все же аналог крупных соревнований, то сейчас — даже с более громкими вывесками — проскакивала мысль, что это в какой-то степени прелюдия перед решающими играми отбора на ЧМ-2022.

Mentre #Donnarumma in un'intervista si augura di non ricevere fischi, la #CurvaSudMilano risponde con questo striscione. pic.twitter.com/GJ6PnTnsc5 — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) October 5, 2021

С другой стороны, противостояние Италии и Испании — европейская футбольная классика, где даже контрольный матч даст фору многим официальным. Тем более — спустя три месяца после драмы в полуфинале европейского чемпионата, одного из героев которой не слишком тепло встретили на родине. «Тебе никогда не будут рады в Милане», — написали на гигантском баннере фанаты, так и не простившие Доннарумме его переход из «Милана» в «ПСЖ».

Но стоило начаться трансляции и услышать, как чемпионы Европы и прилично заполненный «Сан-Сиро» исполняют гимн Италии, атмосфера действительно большой игры захватила еще до стартового свистка Сергея Карасева. Это ведь тоже интересно — посмотреть, как очередной ответственный матч отработает российский рефери. Хотя наш соотечественник, естественно, не претендовал на то, чтобы оказаться в центре внимания.

Карасев очень уверенно работает на полуфинале Лиги наций ?



Сначала он осадил Бонуччи за разговоры, а потом отправил Леонардо на отдых ??



Всё правильно сделал? ? pic.twitter.com/roVoXcUBS1 — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Исторический дебют

Кандидатов на эту роль требовалось искать среди футболистов. Наблюдая за Доннаруммой, каждое касание мяч которым сопровождалось оглушительным свистом, или за умными ходами Гави. Для Луиса Энрике при формировании состава отсутствуют какие-либо предубеждения. Есть состояние футболиста здесь и сейчас, поэтому на Евро-2020 тренер не побоялся сделать ключевой фигурой полузащиты 18-летнего Педри, а сейчас включил в старт еще более юного полузащитника «Барселоны» — Гави. В 17 лет и 62 дня хрупкий на вид юноша стал самым молодым дебютантом за всю историю сборной Испании.

Бодрое начало «Красной фурии» — в том числе и заслуга Гави. А стоило «Скуадре адзурре» показать зубы, гости заставили ее начать с центра поля. Команда Роберто Манчини как-то совсем не по-итальянски оставила брешь в центре обороне, и Ойярсабаль подачей с левого фланга нашел напротив ворот Феррана Торреса. Потом в довольно простой ситуации дрогнул Доннарумма, которого на ленточке спас от позора Бонуччи.

Торрес, Торрес, Торрес ?



Человек с такой фамилией всегда забивает в сборной Испании. Просто посмотри, как четко Ферран в касание переправил мяч ? pic.twitter.com/J1HmSZjh3s — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Можно было бы сказать — сыграл по-капитански, только дальше все у ветерана пошло наперекосяк. Уже имея в пассиве желтую карточку, Бонуччи в верховом единоборстве заехал локтем в лицо Бускетсу, и как не протестовали итальянцы, Карасев был неумолим. Второе предупреждение трансформировалось в удаление, а пока Манчини размышлял, как перестроить игру, связка Ойярсабаль — Торрес соорудила второй гол. Интересно, о чем в этот момент подумали те, кто обращал внимание на отсутствие в испанской заявке на турнир центральных нападающих?

Опять атака с левого фланга и опять гол Торреса ?



Лови видео второго гола испанцев. Прямо сейчас под угрозой фантастическая серия Италии без поражений ? pic.twitter.com/YIEpafgLs5 — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Маленькая месть

Между тем, «Красная фурия» сделали практически невозможное — заставила «адзурри» впервые за три года пропустить больше одного мяча. И эти 2:0 по итогам первого тайма выглядели для Италии практически приговором. Тем более, чемпионы Европы были совсем неэффективны в атаке. Либо не могли перехитрить Унаи Симона, как неожиданно пробивший в ближний угол Бернардески, либо мазали из идеальных позиций, когда Жоржиньо и Эмерсон в два паса вывели на идеальную для удара позицию Инсинье.

А всё могло быть иначе, если бы Инсинье забил ?



Тоже не понимаешь, как Лоренцо не попал? ? pic.twitter.com/iGvFyZKnAB — Матч ТВ (@MatchTV) October 6, 2021

Используй хозяева хотя бы один шанс, игра могла развернуться, но «адзурри» и мечтать не могли о КПД уровня Торреса, чьи последние семь ударов в матчах сборной шесть раз завершались взятием ворот. Если бы не травма, футболист «Манчестер Сити» вполне мог замахнуться на хет-трик, как в прошлогоднем матче с Германией. Но и без него Испания выдавала отрезки, когда время владения мячом достигало отметки 85 процентов.

«Красная фурия» даже пропустила, упиваясь собственным доминированием. Получила контратаку после собственного углового, дебютант сборной Пино допустил элементарную ошибку, и Кьеза вывел Пеллегрини на пустые ворота. Интрига? Она так и не вернулась, потому что оставшееся время команды провели у штрафной Доннаруммы. Великая серия Италии из 37 матчей без поражений закончена. У Манчини не будет ни домашнего финала, ни второго за год титула. И пусть этот полуфинал не сравнить с европейским чемпионатом, маленькая испанская месть свершилась. А Лига наций все-таки классная!