Судейская бригада, работавшая на полуфинальном матче Лиги наций УЕФА, не допустила серьезных ошибок, проведя встречу на хорошем уровне. К сожалению, четырем рефери из России в роли видеоассистентов в этот раз помогали не соотечественники, а голландец и немец.

Ключевой момент

Один из главных эпизодов матча случился на 42-й минуте, когда Карасев удалил Леонардо Бонуччи, показав ему второе предупреждение. Мог ли российский арбитр сохранить составы команды равными, воздержавшись от показа защитнику желтой карточки? Нет, он поступил в соответствии с правилами, жестом показав, что Бонуччи ударил Серхио Бускетса локтем.

А первое предупреждение капитан хозяев поля получил за неспортивное поведение — споры с судьей. На это, кстати, у итальянцев ушло немало времени и сил.

Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе.

Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе.

Сергей Карасев.

Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи.

Почему засчитан гол итальянцев?

На 83-й минуте бригада арбитров приняла верное решение, засчитав гол Лоренцо Пеллегрини. Могло показаться, что в момент передачи Федерико Кьезы автор гола оказался в положении «вне игры». Однако повтор убеждает в обратном: когда Кьеза отдал пас, Пеллегрини находился дальше от линии ворот, чем мяч.

Почему засчитан гол итальянцев?

ВАР

Отмечу то, как мало времени ушло у видеоарбитров Пола ван Букела и Кристиана Дингерта на проверку.

Понятно, что это одни из лучших видеоассистентов Европы, а может быть, и мира. Голландец провел 11 матчей на Евро-2020 в роли ВАР, АВАР1 и АВАР3, у немца 12 встреч в качестве АВАР1.

Но все же наши ВАР пока сильно отстают от многих коллег из других стран. Именно поэтому бригада Карасева не впервые оказалась в смешанном составе. Недавно матч Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ливерпуль» Сергею помогал судить в роли ВАР немец Бастиан Данкерт, тоже один из лучших видеоассистентов Европы.

Ни Виталий Мешков, ни Сергей Иванов пока, по мнению судейского комитета УЕФА и его председателя Роберто Розетти, не достигли того уровня, который позволял бы им обслуживать игры вроде той, что состоялась в среду в Милане.

А вот Карасев сегодня может считаться кандидатом на поездку в Катар в следующем году. И, возможно, он будет претендовать на судейство финального матча Лиги Европы или Лиги конференций.