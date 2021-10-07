Италия — Испания: Карасев судил хорошо, но где российские видеоарбитры?
Ключевой момент
Один из главных эпизодов матча случился на 42-й минуте, когда Карасев удалил Леонардо Бонуччи, показав ему второе предупреждение. Мог ли российский арбитр сохранить составы команды равными, воздержавшись от показа защитнику желтой карточки? Нет, он поступил в соответствии с правилами, жестом показав, что Бонуччи ударил Серхио Бускетса локтем.
А первое предупреждение капитан хозяев поля получил за неспортивное поведение — споры с судьей. На это, кстати, у итальянцев ушло немало времени и сил.
Почему засчитан гол итальянцев?
На 83-й минуте бригада арбитров приняла верное решение, засчитав гол Лоренцо Пеллегрини. Могло показаться, что в момент передачи Федерико Кьезы автор гола оказался в положении «вне игры». Однако повтор убеждает в обратном: когда Кьеза отдал пас, Пеллегрини находился дальше от линии ворот, чем мяч.
ВАР
Отмечу то, как мало времени ушло у видеоарбитров Пола ван Букела и Кристиана Дингерта на проверку.
Понятно, что это одни из лучших видеоассистентов Европы, а может быть, и мира. Голландец провел 11 матчей на Евро-2020 в роли ВАР, АВАР1 и АВАР3, у немца 12 встреч в качестве АВАР1.
Но все же наши ВАР пока сильно отстают от многих коллег из других стран. Именно поэтому бригада Карасева не впервые оказалась в смешанном составе. Недавно матч Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ливерпуль» Сергею помогал судить в роли ВАР немец Бастиан Данкерт, тоже один из лучших видеоассистентов Европы.
Ни Виталий Мешков, ни Сергей Иванов пока, по мнению судейского комитета УЕФА и его председателя Роберто Розетти, не достигли того уровня, который позволял бы им обслуживать игры вроде той, что состоялась в среду в Милане.
А вот Карасев сегодня может считаться кандидатом на поездку в Катар в следующем году. И, возможно, он будет претендовать на судейство финального матча Лиги Европы или Лиги конференций.
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