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Судейство

Италия — Испания: Карасев судил хорошо, но где российские видеоарбитры?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 00:30
6 октября. Италия — Испания — 1:2. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Фото AFP Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе. Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе. Сергей Карасев. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Почему засчитан гол итальянцев?
6 октября. Италия — Испания — 1:2. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Фото AFP
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Судейская бригада, работавшая на полуфинальном матче Лиги наций УЕФА, не допустила серьезных ошибок, проведя встречу на хорошем уровне. К сожалению, четырем рефери из России в роли видеоассистентов в этот раз помогали не соотечественники, а голландец и немец.
Италия — Испания

6&nbsp;октября. Италия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 1:2. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея

Ключевой момент

Один из главных эпизодов матча случился на 42-й минуте, когда Карасев удалил Леонардо Бонуччи, показав ему второе предупреждение. Мог ли российский арбитр сохранить составы команды равными, воздержавшись от показа защитнику желтой карточки? Нет, он поступил в соответствии с правилами, жестом показав, что Бонуччи ударил Серхио Бускетса локтем.

А первое предупреждение капитан хозяев поля получил за неспортивное поведение — споры с судьей. На это, кстати, у итальянцев ушло немало времени и сил.

Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе.
Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе.
Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе.
Фол Леонардо Бонуччи на Серхио Бускетсе.
Сергей Карасев.
Сергей Карасев.
Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи.
Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи.

Почему засчитан гол итальянцев?

На 83-й минуте бригада арбитров приняла верное решение, засчитав гол Лоренцо Пеллегрини. Могло показаться, что в момент передачи Федерико Кьезы автор гола оказался в положении «вне игры». Однако повтор убеждает в обратном: когда Кьеза отдал пас, Пеллегрини находился дальше от линии ворот, чем мяч.

Почему засчитан гол итальянцев?
Почему засчитан гол итальянцев?
11&nbsp;августа. Белфаст. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вильярреал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1 (6:5&nbsp;&mdash; по&nbsp;пен.). Рауль Альбиоль беседует с&nbsp;Сергеем Карасевым. Арбитр Карасев взял еще один барьер. У «Челси» и «Вильярреала» не должно быть претензий к судьям

ВАР

Отмечу то, как мало времени ушло у видеоарбитров Пола ван Букела и Кристиана Дингерта на проверку.

Понятно, что это одни из лучших видеоассистентов Европы, а может быть, и мира. Голландец провел 11 матчей на Евро-2020 в роли ВАР, АВАР1 и АВАР3, у немца 12 встреч в качестве АВАР1.

Но все же наши ВАР пока сильно отстают от многих коллег из других стран. Именно поэтому бригада Карасева не впервые оказалась в смешанном составе. Недавно матч Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ливерпуль» Сергею помогал судить в роли ВАР немец Бастиан Данкерт, тоже один из лучших видеоассистентов Европы.

Ни Виталий Мешков, ни Сергей Иванов пока, по мнению судейского комитета УЕФА и его председателя Роберто Розетти, не достигли того уровня, который позволял бы им обслуживать игры вроде той, что состоялась в среду в Милане.

А вот Карасев сегодня может считаться кандидатом на поездку в Катар в следующем году. И, возможно, он будет претендовать на судейство финального матча Лиги Европы или Лиги конференций.

6&nbsp;октября. Милан. Италия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 1:2. Джорджо Кьеллини и&nbsp;главный судья Сергей Карасев.

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