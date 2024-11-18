Франция вырвала у Италии первое место, Англия мощно вернулась в элиту, гол Сперцяна помог Армении попасть в стыки

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лиги наций.

Убийственные стандарты Диня

Лига А

Разговоры о том, что при нынешнем регламенте в лиге А нет принципиальной разницы между первым и вторым местом, лишены смысла. Во-первых, важно, кого получишь в соперники в четвертьфинале — Нидерланды, Хорватию и Данию/Сербию, либо Испанию, Португалию и Германию. Во-вторых, никто не отменял вопросов престижа — Франция очень хотела взять реванш у Италии, заодно исправившись за нулевую ничью с Израилем.

И в первом тайме «Трехцветные» наглядно продемонстрировали свои амбиции. Рабьо забил быстрый гол после углового, а Динь не оставил шансов Викарио шикарным ударом со штрафного, после которого мяч срикошетил в сетку от итальянского вратаря. «Скуадру адзурру» это здорово встряхнуло, и отставание сократили два латераля — выполнивший подачу от линии поля Димарко и пробивший с лета Камбьязо. Италия была активнее. Франция — прагматична.

Решили же все стандарты гостей. Оформивший вторую голевую передачу Динь навесил со штрафного, а Рабьо классно подрезал мяч головой в дальний верхний угол. Ноль шансов для Викарио. Три гола со стандартов — удивительный вариант не только для игр соперников сопоставимого уровня, а в принципе. Та же Франция в прошлый раз была столь же эффективна во встрече с албанцами в 1991-м. Дидье Дешам тогда проводил первые годы в качестве игрока национальной команды. Причем тогда он вышел на замену вместо дважды забившего со штрафных Созе!

Франция, которую в концовке спас Меньян, выиграла с тем же счетом, что Италия в первом туре, но стала первой по общей разности мячей. А в другой игре чуда в виде крупной победы Израиля, естественно, не случилось. Хотя у номинальных хозяев был шанс открыть счет в середине первого тайма, когда удар динамовца Дасы пришелся в штангу. Забили израильтяне только в концовке, и теперь в играх за выживание Бельгия во главе с Доменико Тедеско может получить в соперники Грецию или Австрию.

Дивизион А. Группа 2

И В Н П М О 1. Франция 6 4 1 1 12-6 13 2. Италия 6 4 1 1 13-8 13 3. Бельгия 6 1 1 4 6-9 4 4. Израиль 6 1 1 4 5-13 4

Наследство для Тухеля

Лига В

Ли Карсли, когда-то отыгравший 39 матчей за сборную Ирландии, начал свою короткую карьеру в сборной Англии уверенной победой в Дублине (2:0). Теперь встреча с «Парнями в зеленом» должна была дать ответ, какое наследство получит Томас Тухель. И в этот раз до перерыва все складывалось непросто. В концовке первого тайма опустившийся чуть ли не к собственной штрафной в поисках мяча Кейн сорвался и получил желтую карточку за то, что завалил на газон сфолившего на нем Молумби.

Как оказалось, в это же время мину под ирландские шансы заложил не справившийся с эмоциями Скейлс. В начале второго тайма защитник «Селтика» зацепил в штрафной Беллингема, что привело не только к назначению 11-метрового, но и удалению за вторую желтую карточку. Кейн реализовал 27-й пенальти подряд и сделал это очень вовремя, так как в Хельсинки оставшаяся в итоге второй Греция тоже забила финнам. Лидеры группы словно решили забивать синхронно и дальше. Стоило Англии удвоить свой перевес после красивого удара Гордона с лета, как у эллинов еще эффектнее отличился перебросивший вратаря Цолис.

«Три льва» в итоге превзошли конкурента в заочном споре на финише, и соотношение мячей в личных встречах вернуло Англии место в элитном дивизионе. А болельщики были в полном восторге, за один вечер увидев, как Кейн по числу мячей за сборную (69) обходит великого Герда Мюллера и ирландскую легенду Робби Кина, после чего впервые на таком уровне отличились Гордон, Галлахер, Боуэн и Харвуд-Беллис. Последний — один из тех, кто играл у Карсли в молодежной сборной, куда хотел бы вернуться тренер. Доводить там до ума новые таланты, а пока 50-летний специалист передает дела Тухелю в образцовом состоянии.

Дивизион В. Группа 2

И В Н П М О 1. Англия 6 5 0 1 16-3 15 2. Греция 6 5 0 1 11-4 15 3. Ирландия 6 2 0 4 3-12 6 4. Финляндия 6 0 0 6 2-13 0

Фиаско Рангника

До воскресенья в большинстве групп обходилось без эмоциональных развязок. Да, был прорыв Молдавии в лигу С в добавленное арбитром время, но все-таки настоящих драм не хватало, а фавориты, как правило, делали то, чего от них ждали. А тут в лужу села Австрия, которая серьезно прибавила с приходом Ральфа Рангника и выглядела очевидным фаворитом в заочном противостоянии с Норвегией.

Свой статус австрийцы оправдывали ровно восемьдесят минут, поэтому голевые подвиги разрывавшего оборону казахстанской сборной Холанна выглядели чем-то привычным и с турнирной точки зрения бесполезным. А то, что забил у Австрии только Шмидт, которого в быстрой контратаке вывел к воротам Баумгартнер, выглядело недоразумением. Шансов забить хватало, но время шло, преимущество команды Рангника никак не увеличивалось, а проблемы в итоге родились на ровном месте.

Точнее, их придумал неудачной передачей голкипер Пентц. Словенцы с перехвата моментально разогнали встречную атаку, и Карничник выкатил мяч в центр штрафной Черину. Тот реабилитировался за стоивший пропущенного гола авантюрный пас пяткой, а если бы гости успели забить еще, они бы и вовсе отправили Австрию на третье место. Но та в итоге поборется в стыках за повышение, а словенцы — за выживание.

Успех же поднявшейся в лигу А Норвегии важен в плане перспектив попадания на ЧМ-2026. Согласно регламенту отборочного турнира мирового первенства, в стыки попадут четыре лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций из числе тех, кто в отборе займет места ниже второго. А это как раз запасной путь для Холанна и Ко.

Дивизион B. Группа 3

И В Н П М О 1. Норвегия 6 4 1 1 15-7 13 2. Австрия 6 3 2 1 14-5 11 3. Словения 6 2 2 2 7-9 8 4. Казахстан 6 0 1 5 0-15 1

Помощь из Македонии

Лига С

В Риге для Латвии и Армении решалось все. Проигравший избегал прямого вылета благодаря имевшемуся запасу очков, но должен в будущем отстаивать место в третьем по статусу дивизионе в стыках с одной из команд, занявших вторые места в лиге D. Победитель сохранял шансы пойти на повышение через переходные матчи в случае осечки Фарер. Причем из-за баланса личных встреч при возможном равенстве очков Армении нужно было поражение островитян, а прибалтийскую команду устроила бы и ничья в параллельном матче.

Главное было выиграть самим, так как ничья не устраивала никого. Но именно она была зафиксирована по итогам первого тайма, а второй начался с атак гостей. И если с ударом Раноса справился вратарь, то розыгрыш углового завершился подачей Селарайана на голову Сперцяну. Вскоре пришла еще одна радостная для армян весь — досрочно выигравшие группу македонцы открыли счет. Причем это в какой-то степени окрылило и Латвию. Но на красивый гол Ульдрикиса пяткой оперативно ответил Миранян, успевший на добивание после попадания Селарайана в перекладину. Армения спаслась от провала и весной поборется за повышение в классе. Уже с новым тренером, которого обещают назначить до мартовских игр.

Дивизион С. Группа 4