Сербия осталась без четвертьфинала, Шотландия отправила Польшу в лигу В, исторический прорыв Сан-Марино

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

С Испанией не соскучишься

Лига А

Не имевшую турнирного значения встречу выигравшей группу Испании с уже вылетевшей Швейцарией можно было рассматривать разве что как блюдо для гурманов, потому что игра команды Луиса де ла Фуэнте не перестает восхищать даже в отсутствие ряда звезд во главе с Ямалем и в любых сочетаниях. Интересно, что продолжающая турне по стране принимала команду Мурата Якина на Канарских островах, где впервые за сборную забил уроженец этого региона. Им должен был стать Педри, однако полузащитник «Барселоны» не реализовал заработанный Моратой пенальти. Только атака продолжилась, и с добивания отличился другой островитянин — Йереми Пино.

Основные же события развернулись после перерыва, причем у обеих команд сработали замены. В первый раз швейцарцы отыгрались после красивого сольного прохода Монтейру, пробившего с острого угла. Испанцы ответили голом Хиля, но глупо упустили преимущество. Вышедший на поле с капитанской повязкой Фабиан Руис готовился вынести мяч из штрафной, но в итоге попал по ноге сопернику. Второй в матче пенальти — уже в исполнении гостей — оказался реализован. Но и это было еще не все, так как судья в третий раз указал на точку в добавленное время. Его как заработал, так и реализовал Сарагоса. С Испанией не может быть скучно даже в рядовой встрече! Она не проиграла за год ни одного из 13 турнирных матчей. Это, как и 12 побед, — национальные рекорды.

Ну а в центре внимания в этой группе было сражение Сербии и Дании, в котором из-за травмы не мог принять участия спартаковец Бабич. Первый тайм встречи можно смело назвать временем вратарей. Сначала выручал Шмейхель. Потом чудеса творил Петрович. Особенно впечатлил полет голкипера в направлении дальнего угла после обводящего удара Поульсена. И, конечно, невероятно показал себя лучший снайпер «Белых орлов» Митрович. Он не забил, но помог в обороне и вынес мяч с линии ударом через себя. Но лучше бы еще и отличился, а без его голов сербы будут сражаться за выживание. Дания — в четвертьфинале.

Дивизион A. Группа 4

И В Н П М О 1. Испания 6 5 1 0 13-4 16 2. Дания 6 2 2 2 7-5 8 3. Сербия 6 1 3 2 3-6 6 4. Швейцария 6 0 2 4 6-14 2

Хорватия прошла по тонкому льду

Гарантировав себе первое место, Португалия решила дать шанс молодому поколению и тем, кто не всегда попадает в стартовый состав. Так, в старте сборной дебютировал 22-летний защитник «Бенфики» Томас Араужо, тогда как Роберто Мартинес отпустил из расположения команды не только дисквалифицированного Бруну Фернандеша. В Сплит не приехали Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Педру Нету. Причем Хорватии нужно было набирать очки, а в случае возможной неудачи рассчитывать на победу Польши.

К перерыву «шашечные» оставались вторыми только за счет большего числа забитых мячей. Причем в обоих матчах ситуациях складывалась не в пользу команды Златко Далича. Во-первых, она пропустила, когда Витинья блестящим длинным пасом отправил к воротам Жоау Феликса, который треть от своих девяти голов за национальную команду забил хорватам. Во-вторых, еще в октябре занимавшая последнее место Шотландия в режиме онлайн отправила в подвал таблицы поляков. Отличившийся во втором матче подряд Макгинн уложил мяч в угол с передачи Доака.

В свою очередь у Хорватии не смогли забить попавший во вратаря Матанович и Крамарич, чей удар остановила штанга. А ведь по итогам первого тайма для балканцев все могло быть совсем печально. На их счастье, в Варшаве в каркас ворот попал еще один лидер шотландцев Мактоминай, а у Португалии шанс удвоить счет упустил Леау, не докрутивший мяч в дальний угол. Однако после перерыва все расклады изменились. Польша, чьи ворота с тяжелейшей ситуации спас Скорупски, отыгралась благодаря выстрелу защитника Пятковски в дальнюю «девятку». А вскоре по тому же пути пошли хорваты, у которых с подачи Якича с острого угла вратаря прошил Гвардиол. Это его первый гол за сборную со времен бронзового матча на ЧМ-2022.

Развязка же получилась чрезвычайно эмоциональной, и Польша, чей атакующий потенциал уменьшился в отсутствие Левандовски, отправилась в лигу B. Хотя, правильнее восхищаться Шотландией, которая стартовала с трех поражений, после чего едва не попала в четвертьфинал. Там все же сыграет Хорватия, а блестящий удар Робертсона головой на третьей добавленной минуте позволит шотландцам продолжить сражение за выживание в переходных играх.

Дивизион А. Группа 1

И В Н П М О 1. Португалия 6 4 2 0 13-5 14 2. Хорватия 6 2 2 2 8-8 8 3. Шотландия 6 2 1 3 7-8 7 4. Польша 6 1 1 4 9-16 4

Белоруссия осталась третьей

Лига С

Перед Белоруссией на финише стояла максимально сложная задача: обыграть в гостях Болгарию и попасть в переходные матчи за повышение в классе со второго места. Учитывая, что в предыдущих пяти турах наши соседи забили всего два мяча, в их перспективы не особо верилось. И, действительно, инициативу сразу забрали болгары, за которых играл вернувшийся в сборную после двухлетней паузы бывший полузащитник ЦСКА Миланов. Если первое взятие белорусских ворот отменили из-за офсайда, то Панайотов успел к отраженному Лапоуховым мячу. Гостей стоит похвалить за спасительный удар игрока «Балтики» Ковалева под дальнюю штангу, только ничья — это лишь не дающее ничего третье место.

В стыках за повышение сыграют болгары, а напрямую во второй по рангу дивизион вышла Северная Ирландия, которая на финише упустила перевес в два мяча над Люксембургом со спартаковцем Мартинсом в составе. Практически со стопроцентной вероятностью команду из герцогства ждут матчи за выживание. Напрямую уже вылетела проигравшая косоварам в своей группе Литва. А второй худшей командой из числа занявших четвертые места, скорее всего, станет Азербайджан. Если, конечно, вдруг не обыграет во вторник на выезде Швецию. Только скандинавы сейчас настолько же уверены в себе, как и поднявшаяся в лигу В под началом нестареющего Мирчи Луческу Румыния. После скандального матча с Косово эта команда устроила своим болельщикам праздник результативности в игре с попавшим под горячую руку Кипром.

Дивизион C. Группа 3

И В Н П М О 1. Северная Ирландия 6 3 2 1 11-3 11 2. Болгария 6 2 3 1 3-6 9 3. Белоруссия 6 1 4 1 3-4 7 4. Люксембург 6 0 3 3 3-7 3

Дивизион С. Группа 2

И В Н П М О 1. Румыния 5 5 0 0 15-3 15 2. Косово 5 4 0 1 10-4 12 3. Кипр 6 2 0 4 4-15 6 4. Литва 6 0 0 6 4-11 0

Любимый соперник

Лига D

Самый слабый по статусу дивизион в центре внимание благодаря историческому успеху Сан-Марино. Сборная, которая занимает 210-е место в рейтинге ФИФА, недавно принимала поздравления с первой победой в турнирных матчах. И вот — новый успех все с тем же Лихтенштейном. Да какой! Сан-маринцы проигрывали после первого тайма, однако свернули горы и сделали невероятные для себя вещи. Впервые забили три мяча и впервые выиграли с преимуществом в два гола. Кстати, если приплюсовать товарищеские встречи, побед у Сан-Марино будет три. И все — над одними и тем же любимым соперником.

Дивизион D. Группа 1