Роналду без гола в историческом матче, Испания разгромила Сербию, безумный триллер Польши и Хорватии

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Зделар с Эраковичем не сдержали испанцев

Лига А

Испания осталась без Ямаля, который вернулся в клуб из-за мышечного перенапряжения, но чемпионов Европы опасаются в любом составе. Соответственно, сербы выбрали более разрушительную версию полузащиты, где появился опорник ЦСКА Зделар. В обороне же РПЛ во втором туре подряд представлял зенитовец Эракович.

Казалось, Драган Стойкович после нулевой ничьей в первом круге знает какой-то рецепт сдерживания «Красной фурии». Только та вскрыла сербскую оборону очень быстро и элементарным образом — подачей Педро Порро на дальнюю штангу и ударом Ляпорта в противоход Райковичу. И это еще успех не развил Мерино, после атаки которого за гостей сыграл каркас ворот.

Интересно, что в провинциальной Кордове Луис де ла Фунте выставил провинциальный состав — без представителей «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». За 104-летнюю историю сборной такое случалось четыре раза, только три предыдущих игры следует вынести за скобки. Дело в том, что на Олимпиаде-1928 Испанию представляли только футболисты баскских клубов. Ну а бывший мадридец Мората во вторник свой очередной шанс загубил, с 11-метровой отметки запустив мяч в небеса.

Позднее он не забил еще и с линии площади ворот. Вот был бы номер, если бы на это ответил Митрович, но лучший снайпер в истории сборной Сербии словно заразился невезением от испанского коллеги. А Мората в конце концов встряхнулся и из куда менее очевидной позиции на исполнение уложил мяч под дальнюю штангу. В этот момент он вошел в историю как первый футболист, забивавший за сборную в качестве игрока пяти разных клубов. Набралось 37 мячей, и теперь всего один точный удар отделяет капитана в списке лучших снайперов Испании всех времен от занимающего третье место Фернандо Торреса.

И — уже на бис — блестяще исполнил штрафной Алекс Баэна. Испания оторвалась от второго места на три очка. Снять все вопросы можно будет в первой ноябрьской игре с Данией. Та ограничилась ничьей в гостях у набравшей первое очко Швейцарии. Хотя, «ограничилась» — не совсем правильное слово. Скандинавы дважды отыгрывались усилиями Эриксена, который забил сам и пасом за спины защитникам отправил к воротам Исаксена. А при 2:2 арбитр отменил второй гол швейцарца Амдуни, так как в момент подачи углового мяч пересек линию поля.

И В Н П М О 1. Испания 4 3 1 0 8-1 10 2. Дания 4 2 1 1 6-3 7 3. Сербия 4 1 1 2 2-5 4 4. Швейцария 4 0 1 3 3-10 1

Засуха и голевое безумие

Если в сентябре Криштиану Роналду один из матчей начал на скамейке запасных, то сейчас капитан в поблажках не нуждался. Да еще и достиг благодаря этому юбилея — 200 попаданий в старт сборной. С момента самой первой такой игры прошел 21 год и 4 дня. И было бы очень красиво, если бы по случаю очередного рекорда Криш забил ударом через себя. Но ни эта попытка в первом тайме, ни другие во втором не принесли результата. Последний шанс португальская «семерка» упустила, когда удалось на замахе убрать сразу двух защитников, но не получилось докрутить мяч в угол. Плюс, шотландцев еще и спасал 41-летний Гордон. Видимо, все голы в этой группе достались другой игре.

Как бы ни были важны отдельные матчи с турнирной точки зрения, тренеры в Лиге наций дают отдых звездам. Но тут тоже все индивидуально, поэтому регулярно играющий за «Барселону» Левандовски во вторник начал на скамейке запасных, а Модрич, который в «Реале» в большей степени джокер, второй раз за четыре дня вышел в старте. И — надо же такому случиться — Лука не просчитал замысел соперника и оголил зону за спиной, а ворвавшийся туда Зелиньски открыл счет.

Впрочем, у капитана нашлось, чем ответить. После подачи Модрича со штрафного выбитый защитниками мяч вылетел на ногу Сосе, и тот роскошным ударом с лета запустил его в дальний угол. А вскоре подоспел и второй гол уже от представителей нового поколения — разыгравших красивую стеночку одноклубников по загребскому «Динамо» Батурины и Петера Сучича. Польша настолько была шокирована разворотом игры на 180 градусов, что творцы второго мяча организовали третий, поменявшись при этом ролями. Причем оба впервые забили за «шашечных».

Три результативных атаки за шесть минут — это почти нокаут. Только футбол — не бокс, и поляки поднялись, вернувшись в игру усилиями отличившегося перед перерывом Залевски. А дальше пошли какие-то безумные качели. Поляки активнее начали второй тайм, но потом попали под хорватский пресс. Минимум трижды хозяев спас Булка, который фактически вдохновил партнеров на контратаку, в которой Левандовски выкатил мяч под удар идеально попавшему в угол экс-динамовцу Шиманьски.

Заново развернуть игру в свою пользу Хорватия не смогла. Больше того — она осталась в меньшинстве, когда страховавший защитников за пределами штрафной Ливакович выбил мяч, но по инерции въехал в ногу Левандовски. Поляки фактически выбыли из борьбы за первое место, а балканцы по-прежнему отстают от Португалии на три очка. Для Златко Далича важно сохранить этот отрыв до последнего тура, когда лидер приедет в Хорватию.

И В Н П М О 1. Португалия 4 3 1 0 7-3 10 2. Хорватия 4 2 1 1 7-6 7 3. Польша 4 1 1 2 7-9 4 4. Шотландия 4 0 1 3 4-7 1

Белорусы потеряли лидерство, Луческу идет без потерь

Лига С

Белорусской команде тяжело даются голы. За три первых тура удалось забить только один, а сейчас не помог пенальти. Морис в блестящем броске вытащил из угла удар Громыко. В ответ Люксембург отметился попаданием Синани в штангу, но все же ослабленные дисквалификацией спартаковца Мартинса гости дрогнули. Забил опытный защитник Политевич, только его же неловкий фол привел к пенальти, и Родригеш стал первым, кто в этом турнире поразил ворота Лопухова.

Вот она — цена нереализованного белорусами 11-метрового. А второй — после штрафного полузащитника «Уфы» Бочерова еще при счете 1:0 — арбитр отменил. У монитора увидел, что мяч попал игроку из герцогства не в локоть, а в затылок. Зато другая игра люксембуржцев рукой оказалась очевидной, из-за чего без помощи техники не засчитали их второй гол. Ничья стоила Белоруссии первого места, за которое она вроде бы спорила с Болгарией. Только братьев-славян в буквальном смысле уничтожила поймавшая невероятный кураж Северная Ирландия и персонально оформивший хет-трик Прайс. Островитяне теперь лидеры.

Румыния получила быстрый гол с пенальти, но довольно быстро заработала свой 11-метровый, который уверенно реализовал Рэзван Марин. А решающей оказалась контратака, которую гости разогнали после штрафного литовцев. Ключевую роль в ней сыграл дотащивший мяч до центра защитник Дрэгушин. Команда Мирчи Луческу не знает осечек, и для гарантированного первого места ей достаточно не уступить в ноябре своему главному преследователю и принципиальному сопернику Косово.

И В Н П М О 1. Северная Ирландия 4 2 1 1 7-1 7 2. Белоруссия 4 1 3 0 2-1 6 3. Болгария 4 1 2 1 1-5 5 4. Люксембург 4 0 2 2 1-4 2