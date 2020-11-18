Испанский стыд. Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в истории

Рассказываем о главных событиях матчей, которые прошли во вторник в Лиге наций

Дивизион А

Группа 4

Испания — Германия — 6:0 (Мората, 17. Ферран Торрес, 33, 55, 71. Родри, 38. Оярсабаль, 89)

В заключительном матче в четвертой группе дивизиона А сборные Испании и Германии решали, кто сыграет в октябре следующего года в полуфинале Лиги наций. Немцев устраивала ничья, испанцам нужна была только победа.

Встреча состоялась в Севилье, но не на арене «Бетиса» или «Севильи». В городе есть еще Олимпийский стадион, и в футбол там играют нечасто. Сборная Испании свой последний матч провела там в июне 2012 года (победа над Китаем — 1:0), а уже через месяц был выигран второй подряд чемпионат Европы.

Серхио Рамос до сих пор выступает за сборную, и пару дней назад он установил рекорд по количеству игр за национальную команду в Европе. А во вторник Рамос поднялся на третье место в мире. У испанца теперь 178 матчей, столько же у Бадира Аль-Мутавы из Кувейта и Мухаммада Аль-Деайи из Саудовской Аравии, на один больше — у Ахмада Мубарака из Омана, у египтянина Ахмеда Хасана — 184.

Нашлось предматчевое знаменательное событие и у немцев. Мануэль Нойер вышел на первое место по матчам за сборную среди вратарей. Он обошел чемпиона мира 1974 года Зеппа Майера.

Tonight sees @Manuel_Neuer win his 96th cap, moving him ahead of the legendary Sepp Maier to become Germany's record goalkeeper ??#DieMannschaft pic.twitter.com/G042zgixRu — Germany (@DFB_Team_EN) November 17, 2020

Рамос и Нойер сошлись в первом интересном моменте матча. Защитник испанцев пробил со штрафного, вратарь немцев этот мяч отбил. А вот после удара головой Альваро Мораты Нойер уже не выручил. Вскоре форвард «Ювентуса» забил еще, но гол отменили из-за офсайда. Очень сомнительного, надо признать. И нельзя не напомнить, что встречи Лиги наций проходят без видеоарбитров. Хотя Мората уже и не обращает на это внимание: в недавнем матче Лиги чемпионов были отменены сразу три его мяча в ворота «Барселоны».

Впрочем, этот эпизод забылся буквально через десять минут. А все потому, что испанцы очень легко забили еще два мяча. Отличились Ферран Торрес и Родри из «Манчестер Сити». Счет 3:0 и 65% владения мячом — таким было преимущество испанцев в первом тайме. Нойер, кажется, даже ни разу не вышел за пределы площади ворот. Таких плохих первых таймов у немцев не было 16 лет. В апреле 2004 года они к 36-й минуте проигрывали 0:3 румынам в товарищеском матче. Закончили со счетом 1:5.

Все ждали, когда забьет Рамос, но он даже не доиграл первый тайм — ушел с поля, держась за заднюю поверхность бедра. И это была вторая мышечная травма у испанцев за тайм, в самом начале выбыл Серхио Каналес.

Во втором тайме унижение продолжилось. Торрес оформил хет-трик, а пока все рылись в архивах и искали самое крупное поражение немцев в истории, шестой мяч провел Микель Оярсабаль. Вот такого точно никогда не было. В 1953-м году немцы проиграли венграм со счетом 3:8. С разницей в шесть мячей в официальных матчах сборная Германии проиграла впервые.

Влип в историю и Нойер: столько он никогда не пропускал. Десять лет назад, когда Мануэль еще играл за «Шальке», пять мячей в его ворота отгрузил «Кайзерслаутерн».

Естественно, все заговорили о том, что Йоахиму Леву пора уходить. Ситуацию немного разрядил бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн. «Второй сет мы точно выиграем», — написал он. Хаманн знает, о чем говорит: в 2001 году он был в составе немецкой команды, проигравшей в Мюнхене англичанам со счетом 1:5.

We would have won the second set https://t.co/nqBpTloKjx — Didi Hamann (@DietmarHamann) November 17, 2020

Группа 3

Франция — Швеция — 4:2 (Жиру, 16, 59. Павар, 36. Коман, 90+4 — Классон, 4. Куэйсон, 88)

Испанцы присоединились к французам, которые уже обеспечили себе место в «Финале четырех». Шведам же нужно было спасаться. И начиналось все для них хорошо. Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон сыграл на подборе, взял игру на себя и рикошетом от ноги Рафаэля Варана отправил мяч в сетку.

Французов это нисколько не смутило. В атаке солировал Маркус Тюрам, а забивали другие. Счет сравнял Оливье Жиру. В «Челси» он почти не играет, поэтому попадание в стартовый состав сборной — это отличная возможность доказать, что он нужен команде на чемпионате Европы. Французов вывел вперед защитник Бенжамен Павар. Это был его второй гол за сборную, а первый мы все хорошо помним: чемпионат мира, Казань, сборная Аргентины...

Во втором тайме вышел Кильян Мбаппе и едва ли не первым касанием сделал голевую передачу Жиру. Шведы один мяч в самом конце отыграли, вратарь пошел на последний угловой — и гости получили четвертый мяч. Кингсли Коман забил из центрального круга в пустые ворота.

Сборная Швеции вернулась туда, откуда пришла, — в дивизион B. Напомним, что шведы в первом розыгрыше Лиги наций заняли первое место в группе со сборной России и получили право сыграть с сильнейшими командами Европы.

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Tung f?rlust i Paris.



Sverige faller mot Frankrike ?ker d?rmed ner till B-divisionen i Nations League.



?? 4-2 ?? | #FRASWE pic.twitter.com/lRlNw0JKOg — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 17, 2020

Хорватия — Португалия — 2:3 (Ковачич, 29, 65 — Рубен Диаш, 52, 90. Жоау Феликс, 60).

Шведы вели заочную борьбу за выживание с хорватами. Для их соперников португальцев, действующих победителей Лиги наций, в этом матче ничего уже не решалось. Матч в Сплите также получился результативным, хотя до установленной в параллельных матчах планки в шесть мячей соперники не добрались.

У хорватов дубль оформил Матео Ковачич, причем во втором случае ему ассистировал полузащитник ЦСКА Никола Влашич. На ход матча повлияли два решения английского судьи Майкла Оливера. Во втором тайме он показал вторую желтую карточку Марко Рогу, а затем никак не отреагировал на игру рукой Диогу Жоты, после чего Жоау Феликс вывел португальцев вперед. И если по первому эпизоду вопросов не было (Рог сыграл грязно, наступив на ахилл Криштиану Роналду), то после второго вся сборная Хорватии бросилась объясняться с арбитром.

Победу португальцам на последней минуте принес защитник Рубен Диаш, забивший в этой встрече два мяча. Впрочем, для хорватов это ничего не изменило: они остаются среди сильнейших.

По результатам матчей вторника лигой выше поднялись сборные Черногории (из С в В), а также команды Фарер и Гибралтара (из D в С).