Хаверц — идеальная «ложная девятка» для Клоппа? Каю нужно прибавить в реализации моментов

Есть все шансы на успешный союз.

Кай Хаверц — один из тех, кто потенциально выигрывает от назначения Юргена Клоппа в сборную Германии. Стиль Клоппа подходит форварду «Арсенала» и может помочь ему стать ключевым игроком новой команды.

Какие перспективы у Хаверца в эпоху Клоппа?

Какие сильные качества у Хаверца?

У Хаверца помимо универсальности (может сыграть в центре поля) есть еще несколько сильных качеств. Это поиск пространства около штрафной, освобождение зон для партнеров и полезность в прессинге.

Первое умение выглядит наиболее опасным. Кай здорово оценивает ситуацию вокруг, видит разрывы в обороне и сразу делает туда рывок.

Сложно предугадать, где внезапно окажется Хаверц: откроется между линиями или забежит за спину. Сопернику в любом случае приходится реагировать и покидать привычную позицию.

Против «Ковентри», когда Мартин Эдегор развернул атаку налево, Кай сместился на фланг и нашел лазейку в штрафной благодаря дуэли Христоса Цолиса с крайним защитником.

Движение Хаверца на позиции «ложной девятки» дает еще одно преимущество. Он постоянно опускается за мячом и уводит за собой защитника, а в освободившуюся зону открываются партнеры.

«Арсенал» пользуется подобным маневром. Так, против «Баварии» в Лиге чемпионов Кай выдернул из линии Ким Мин Чжэ и создал пространство для партнеров.

Даже если Хаверц остается выше, то все равно становится проблемой для защитников. Этот момент однажды подметил Гари Линекер: «Кай не просто «ложная девятка» с активностью в подыгрыше. Он делает важные для атаки «Арсенала» рывки за спину. Это мешает командам встречать их высоко из-за угрозы сзади».

Нельзя забывать и про пользу от Хаверца без мяча. Для организации высокого прессинга Микелю Артете нужны работоспособные игроки с умением переключаться между задачами.

Кай внес значительный вклад в мощные показатели «Арсенала» в обороне. В нужном случае Хаверц напрягает вратаря, перекрывает линии передач и садится назад для подстраховки.

«Сейчас «Арсенал» в обороне не уступает никому в Европе. В 2024 году они определенно стали сильнее, чем в первой половине сезона. Самая большая причина для меня — это роль Хаверца», — размышлял Джейми Каррагер. С тех пор почти ничего не изменилось.

Юрген Клопп, Кай Хаверц и футболисты сборной Германии. Фото Global Look Press

Как Клопп использует Хаверца в сборной?

Против Нидерландов в сентябре (покинул поле на 30-й минуте из-за травмы) и в последней игре против Сербии Клопп ожидаемо выпустил Хаверца на позиции «ложной девятки». Юрген не ограничивал его перемещения и позволял искать пространство по всей ширине.

Кай смещался на фланги и заставлял опорников соперника реагировать. Он сам оставался без опеки или уводил игрока за собой и позволял партнерам больше маневрировать без давления.

Тут Квинтену Тимберу нужно было разгрузить крайнего защитника, поэтому он опустился в оборону за Хаверцем.

Помимо подыгрыша в контексте его функций в роль «ложной девятки» уже видны зачатки будущих эффективных открываний за спину. Пока таких эпизодов не так много и партнеры далеко не всегда награждают движение Хаверца передачей, но потенциал очевиден.

Гол Флориана Виртца против Сербии случился как раз после рывка в подобном стиле. Хаверц нашел удачное расположение между защитниками и вовремя открылся под пас Александара Павловича.

Осталось разобраться с прессингом. Пока Германия явно привыкает к требованиям Клоппа и прессингует не так интенсивно, как он хочет.

В теории у Хаверца есть все качества, чтобы вписаться и здесь. Юрген требует от форварда закрывать зону и начинать давление вместе с вингерами, а у Кая хватает дисциплины и внимательности для такой роли.

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Какие перспективы у Хаверца в сборной?

Пока нет оснований сомневаться в перспективах Хаверца в сборной Германии. Все его качества идеально подходят для футбола Клоппа: универсальность, поиск пространства разными способами и объем в обороне.

Сомнений добавляет только реализация. Хаверц менее разнообразен в штрафной и при забросах за спину, чем Никлас Фюллькруг, а на протяжении карьеры испытывает проблемы с хладнокровием перед воротами.

Если Хаверц будет полезен в подыгрыше, но продолжит слабо реализовывать моменты, Клопп может задуматься о более традиционном типе форварда. Многое зависит именно от прогресса Кая в этом компоненте.

Другой вариант — Клопп двигает Хаверца в центр поля и задействует для продвижения мяча и внезапных подключений в штрафную. Кай все еще органичен в такой роли, а если рядом будет играть внимательный Павлович, Германия испытает меньше проблем в переходных фазах.

Артета объяснял, что Хаверц совсем не теряется после смены позиции: «Я сразу рассказал ему, в чем заключалась идея и как может влиять на команду. Он согласился с этим, ведь ему удобно менять позиции. Если Кай чувствует себя хорошо, то иногда это зависит от окружения или от конкретных задач больше, чем от роли».