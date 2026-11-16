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Тактика

Хаверц — идеальная «ложная девятка» для Клоппа? Каю нужно прибавить в реализации моментов

Григорий Звоников
Корреспондент отдела футбола
Кай Хаверц.
Фото Getty Images
Есть все шансы на успешный союз.

Кай Хаверц — один из тех, кто потенциально выигрывает от назначения Юргена Клоппа в сборную Германии. Стиль Клоппа подходит форварду «Арсенала» и может помочь ему стать ключевым игроком новой команды.

Какие перспективы у Хаверца в эпоху Клоппа?

Какие сильные качества у Хаверца?

У Хаверца помимо универсальности (может сыграть в центре поля) есть еще несколько сильных качеств. Это поиск пространства около штрафной, освобождение зон для партнеров и полезность в прессинге.

Первое умение выглядит наиболее опасным. Кай здорово оценивает ситуацию вокруг, видит разрывы в обороне и сразу делает туда рывок.

Сложно предугадать, где внезапно окажется Хаверц: откроется между линиями или забежит за спину. Сопернику в любом случае приходится реагировать и покидать привычную позицию.

Против «Ковентри», когда Мартин Эдегор развернул атаку налево, Кай сместился на фланг и нашел лазейку в штрафной благодаря дуэли Христоса Цолиса с крайним защитником.

Движение Хаверца на позиции «ложной девятки» дает еще одно преимущество. Он постоянно опускается за мячом и уводит за собой защитника, а в освободившуюся зону открываются партнеры.

«Арсенал» пользуется подобным маневром. Так, против «Баварии» в Лиге чемпионов Кай выдернул из линии Ким Мин Чжэ и создал пространство для партнеров.

Даже если Хаверц остается выше, то все равно становится проблемой для защитников. Этот момент однажды подметил Гари Линекер: «Кай не просто «ложная девятка» с активностью в подыгрыше. Он делает важные для атаки «Арсенала» рывки за спину. Это мешает командам встречать их высоко из-за угрозы сзади».

Нельзя забывать и про пользу от Хаверца без мяча. Для организации высокого прессинга Микелю Артете нужны работоспособные игроки с умением переключаться между задачами.

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Кай внес значительный вклад в мощные показатели «Арсенала» в обороне. В нужном случае Хаверц напрягает вратаря, перекрывает линии передач и садится назад для подстраховки.

«Сейчас «Арсенал» в обороне не уступает никому в Европе. В 2024 году они определенно стали сильнее, чем в первой половине сезона. Самая большая причина для меня — это роль Хаверца», — размышлял Джейми Каррагер. С тех пор почти ничего не изменилось.

Юрген Клопп, Кай Хаверц и футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press

Как Клопп использует Хаверца в сборной?

Против Нидерландов в сентябре (покинул поле на 30-й минуте из-за травмы) и в последней игре против Сербии Клопп ожидаемо выпустил Хаверца на позиции «ложной девятки». Юрген не ограничивал его перемещения и позволял искать пространство по всей ширине.

Кай смещался на фланги и заставлял опорников соперника реагировать. Он сам оставался без опеки или уводил игрока за собой и позволял партнерам больше маневрировать без давления.

Тут Квинтену Тимберу нужно было разгрузить крайнего защитника, поэтому он опустился в оборону за Хаверцем.

Помимо подыгрыша в контексте его функций в роль «ложной девятки» уже видны зачатки будущих эффективных открываний за спину. Пока таких эпизодов не так много и партнеры далеко не всегда награждают движение Хаверца передачей, но потенциал очевиден.

Гол Флориана Виртца против Сербии случился как раз после рывка в подобном стиле. Хаверц нашел удачное расположение между защитниками и вовремя открылся под пас Александара Павловича.

Осталось разобраться с прессингом. Пока Германия явно привыкает к требованиям Клоппа и прессингует не так интенсивно, как он хочет.

В теории у Хаверца есть все качества, чтобы вписаться и здесь. Юрген требует от форварда закрывать зону и начинать давление вместе с вингерами, а у Кая хватает дисциплины и внимательности для такой роли.

Фото Getty Images

Какие перспективы у Хаверца в сборной?

Пока нет оснований сомневаться в перспективах Хаверца в сборной Германии. Все его качества идеально подходят для футбола Клоппа: универсальность, поиск пространства разными способами и объем в обороне.

Сомнений добавляет только реализация. Хаверц менее разнообразен в штрафной и при забросах за спину, чем Никлас Фюллькруг, а на протяжении карьеры испытывает проблемы с хладнокровием перед воротами.

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Если Хаверц будет полезен в подыгрыше, но продолжит слабо реализовывать моменты, Клопп может задуматься о более традиционном типе форварда. Многое зависит именно от прогресса Кая в этом компоненте.

Другой вариант — Клопп двигает Хаверца в центр поля и задействует для продвижения мяча и внезапных подключений в штрафную. Кай все еще органичен в такой роли, а если рядом будет играть внимательный Павлович, Германия испытает меньше проблем в переходных фазах.

Артета объяснял, что Хаверц совсем не теряется после смены позиции: «Я сразу рассказал ему, в чем заключалась идея и как может влиять на команду. Он согласился с этим, ведь ему удобно менять позиции. Если Кай чувствует себя хорошо, то иногда это зависит от окружения или от конкретных задач больше, чем от роли».

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.
16 ноября, 22:45. Олимпиаштадион (Берлин)
Германия
Нидерланды

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Кай Хаверц
Юрген Клопп
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
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