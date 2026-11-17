Греция стала третьей лишней, Сербия не вылетела напрямую с нолем очков, а Исландия добилась повышения

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Пиррова победа

Лига А, группа 2

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.

16 ноября, 22:45. Panthessaliko (Волос)

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.

16 ноября, 22:45. Олимпиаштадион (Берлин)

У проигравшей 5 предыдущих матчей Сербии появилась мотивация. Накануне Турция и Чехия так и не набрали первые очки, поэтому даже минимальное поражение позволяло балканской команде избежать прямого вылета и попасть в стыковые матчи. Только сербы получили соперника, который не только мечтал о четвертьфинале, но и должен был стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками за унизительные 0:7 в Нидерландах.

Однако, несмотря на все старания и преимущество эллинов, им никак не удавалось пробить прекрасно игравшего в воротах Петровича. А так как в это же время в Берлине свой первый гол за Германию точным ударом в дальний верхний угол забил Шерхант, к перерыву Греция не проходила в плей-офф. Команда, которой все восхищались месяц назад, оказалась под серьезным психологическим прессом, а от прежней легкости и уверенности мало что осталось.

Когда ворота голландцев дальним ударом поразил Вирц, а Шлоттербек замкнул подачу Груды со штрафного, стало ясно: греков не выводил в четвертьфинал даже собственный успех. После гола Масураса, который прошил вратаря с острого угла с подачи Павлидиса, победа получилась пирровой: при равенстве очков у трех команд именно эллины оказались третьими лишними.

Команда Ивана Йовановича серьезно испортила себе разницу мячей в очных встречах во время визита в Амстердам, тогда как немцы, напротив, заметно улучшили баланс в процессе разгрома Нидерландов. В свою очередь, не развалившиеся сербы показали удивительный результат: избежали прямого вылета, не набрав ни одного очка. Помогла реформа турнира, ведь напрямую в этот раз вылетают не четыре команды, а две — Чехия и Турция. Теперь Сербия попытается выжить в элитном обществе в стыковых матчах.

И В Н П М О 1. Германия 6 3 2 1 11-3 11 2. Нидерланды 6 3 2 1 14-10 11 3. Греция 6 3 2 1 6-10 11 4. Сербия 6 0 0 6 4-12 0

Билли Гилмор. Фото Getty Images

Без шансов для Шотландии

Лига В, группа 1

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

16 ноября, 22:45. Berit Sitterstadion (Санкт-Галлен)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

16 ноября, 22:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)

Расклад для претендовавшей на попадание в стыки Шотландии был максимально сложным. Нужно было не только побеждать в Швейцарии, но и надеяться на то, что Словения не обыграет безнадежного аутсайдера — Северную Македонию. Та по истечении четверти часа игры едва не забила в свои ворота, но мяч после срезки защитника попал в перекладину.

Однако то, что не случилось в Скопье, произошло в Санкт-Галлене. Там состоялся автогол в исполнении Фергюсона, который отправил мяч в угол из центра штрафной в не самой сложной ситуации. Положение Шотландии ухудшилось, а фактически безвыходным расклад сделала контратака Словении в параллельном матче. Ее завершил вколотивший мяч в ближнюю девятку Штурм.

Окончательно в режим доигровки эта группа перешла к 51-й минуте, когда Швейцария повела со счетом 3:0. Ботели легким касанием у линии ворот фактически забрал гол у Балета, после чего заработал ассистентский балл в атаке, которую завершил Санчес. Мурат Якин дал шанс молодым и перспективным, и те полностью оправдали тренерское доверие. В стыках за повышение сыграет Словения, а Шотландия остается в дивизионе В.

И В Н П М О 1. Швейцария 6 5 1 0 15-1 16 2. Словения 6 3 2 1 8-3 11 3. Шотландия 6 2 1 3 5-10 7 4.Северная Македония 6 0 0 6 1-15 0

Молдавия без стыков и гол из РПЛ

Лига С, группа 3

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

16 ноября, 18:00. Торсволлур (Торсхавн)

Мечты молдавской команды о попадании в стыки были разбиты на Фарерах, что неудивительно. Островитяне произвели очень сильное впечатление в гостях у победителя группы — Словакии (2:2) — и в понедельник повели в счете, разыграв красивую комбинацию на третьего. К тому же не лучшим образом сыграл защитник, и Самуэльсен открыл счет, выскочив один на один. Но ни в коем случае нельзя сказать, что у гостей не было шансов. Напротив, героем Фарер, который отстоял первую в турнире победу после 5 ничьих и добыл путевку в стыки, стал Ламхауге. Голкипер не дал забить герою прошлого тура Попеску, потом остановил удар в упор и уже в добавленное арбитром время в броске вытянул мяч из верхнего угла.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

16 ноября, 18:00. Астана Арена (Астана)

А в параллельном матче Казахстан решил хлопнуть дверью во встрече с соперником, которого тренирует бывший наставник «Кайрата» Владимир Вайсс. Причем первый гол организовали два представителя РПЛ, где 62-летний специалист в свое время работал с «Сатурном». Вингер «Ахмата» Кенжебек прорвался по левому флангу и от линии поля вывел на удар выстрелившего под перекладину полузащитника «Крыльев Советов» Чеснокова. Ислам забил во втором матче подряд.

Словаки отыгрались, когда при подаче к площади ворот всех перепрыгнул Боженик, после чего пошла открытая игра на встречных курсах. Казахстанцам повезло: у Кенжебека не получился удар, но мяч полетел в свободную зону. Но какое же ускорение совершил опытный Вороговский! И все-таки, несмотря на отмену гола из-за офсайда, гости в компенсированное время не только отыгрались благодаря выстрелу Капралика с подбора. Они могли вырвать победу, однако Покатилов спас при выходе один на один.

И В Н П М О 1. Словакия 6 3 3 0 13-6 12 2. Фареры 6 1 5 0 8-7 8 3. Молдавия 6 2 1 3 5-10 7 4. Казахстан 6 0 3 3 8-11 3

Группа 4

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

16 ноября, 20:00. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.

16 ноября, 20:00. А Ле Кок Арена (Таллин)

В заочном споре Исландии и Эстонии первыми отличились прибалтийские футболисты. Быструю контратаку мощным ударом завершил Кристал, но этого было мало. При равном количестве очков и балансе личных встреч (1:1, 0:0) у Исландии было существенное преимущество по общей разнице мячей. Так что ничья ее вполне устраивала.

Но, само собой, никто на нее с провалившим турнир Люксембургом играть не собирался. По сути, все стало понятно к перерыву. Исландия вела 2:0 после добивания Виллюмссона и реализованного Гудьйонсеном пенальти. К тому же в Таллине болгары сравняли счет после удара экс-хавбека «Ахмата» Ковачева.

При 3:0 Исландия фактически перешла к торжественной части: на свой последний — 113-й — матч за сборную вышел ее многолетний капитан Гуннарссон. В национальной команде 37-летний ветеран дебютировал в феврале 2008-го, и сейчас он уходит победителем. Исландия вышла в дивизион В, а Эстонию, которая все-таки дожала Болгарию, ждут стыковые матчи за повышение в классе.