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Венгры победили Англию впервые за 60 лет, у Италии — новая звезда, игрок «Краснодара» забил чудо-гол

Венгрия победила Англию впервые за 60 лет
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 июня. Венгрия — Англия — 1:0. Сборная Венгрии забивает гол в ворота англичан.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Детский матч

Лига А

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 19:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
1:0
Англия
Голы
Собослои, 64 (1:0)
Венгрия
Гулачи Ланг Солои (Вечеи, 88) Орбан Него Надь (Адам, 88) Надь (Фиола, 82) Собослои (Стайлс, 82) Шафер Солои Шоллои (Кляйнхайслер, 71)
Англия
Пикфорд Уокер (Стоунс, 63) Джастин (Сака, 46) Коади (Филлипс, 79) Магуайр Александр-Арнолд (Джеймс, 62) Райс Беллингем Маунт (Грилиш, 62) Кейн Боуэн
Предупреждения
Шафер 21’, Гулачи 89’  -  Коади 51’, Магуайр 90+4’, Джеймс 90+4’
Судьи
Диаш (Португалия)

У англичан с Будапештом связаны не самые приятные воспоминания, так как в венгерской столице в отборочном цикле ЧМ-2022 расистским оскорблениям подверглись Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем. Плюс британцев тогда освистали во время коленопреклонения в рамках акции в поддержку движения BLM. Впрочем, на поле у команды Гарета Саутгейта никаких проблем не возникло, а счет 4:0 не требует дополнительных комментариев.

В итоге носящий имя Ференца Пушкаша стадион дисквалифицированы на две игры, причем ФИФА фактически увеличил наказание, ранее наложенное УЕФА по итогам аналогичного расистского скандала на игре Евро-2020 с Францией. Однако венгры нашли лазейку в регламенте, поэтому субботняя встреча прошла в отнюдь не камерной обстановке с пустыми трибунами.

Дело в том, что в случае введения санкций на арену в неограниченном количестве допускаются дети в возрасте до 14 лет, и таковых набралось целых 36 тысяч. А так как десять юных болельщиков должен сопровождать один взрослый, в Англии скрупулезно подсчитали, что это даст возможность прохода на стадион для еще 3300 человек.

Соответственно, вмещающие 67 тысяч зрителей трибуны оказались заполнены примерно наполовину, и зрители увидели довольно живую игру. Перевес визуально был у гостей, однако смотрелись они уныло и безыдейно, тогда как контратаки венгров выглядели гораздо интереснее. В ряде эпизодов англичан спас Джордан Пикфорд, а когда Доминик Собослои все же перехитрил голкипера, Конор Коади вынес мяч с линии ворот

Но в итоге другой игрок обороны подвел команду «Трех львов», причем Рис Джеймс нарушил правила против Жолта Надя, едва выйдя на замену. Такой шанс Собослои упустить уже не мог, и нужно было видеть, как ликовали на трибунах юные болельщики!

Они — настоящие счастливчики, ведь это не просто сенсационная победа венгров, а их первый успех против англичан с ЧМ-1962!

Манчини открыл новую звездочку

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Италия
1:1
Германия
Голы
Пеллегрини, 70 (1:0), Киммих, 73 (1:1)
Италия
Доннарумма Бираги (Димарко, 80) Флоренци Ачерби Бастони Тонали (Побега, 80) Пеллегрини Кристанте Фраттези (Риччи, 85) Скамакка (Канчельери, 85) Политано (Ньонто, 65)
Германия
Нойер Рюдигер Керер Зюле Хенрикс (Мусиала, 59) Киммих Горецка (Гюндоган, 69) Гнабри (Раум, 80) Сане (Хофманн, 59) Вернер Мюллер (Хаверц, 70)
Предупреждения
Пеллегрини 51’, Флоренци 62’, Тонали 66’, Бастони 80’, Канчельери 90+4’  -  Керер 62’, Хаверц 83’, Вернер 89’
Судьи
Йованович (Сербия)

У итальянцев было всего трое суток, чтобы прийти в себя после сокрушительного поражения от Аргентины. Хотя это скорее касалось тех, кто играл на «Уэмбли», тогда как против немцев Роберто Манчини выпустил абсолютно другой состав. Исключение было сделано только для Доннаруммы. В остальном — сплошные эксперименты. При этом стопроцентным дебютантом «скуадры адзурры» в старте стал только полузащитник «Сассуоло» Фраттези.

И, надо признать, происходившее на поле в Болонье в первом тайме трудно было назвать зрелищем. Да, итальянцы порой огрызались, как в эпизоде с попаданием Скамакки в штангу, но что у хозяев получалось лучше, так это самоотверженно сдерживать немецкие атаки. Гости, впрочем, не форсировали темп, а самый яркий момент — пас «черпаком» в исполнении Мюллера — испортили слишком долго подстраивавшийся под мяч Горецка и с отскока пальнувший куда-то в небеса Гнабри.

Второй тайм определенно получился более интересным. В основном благодаря раскрепостившимся итальянцем. Скамакка, например, отметился ударом через себя. Был шанс у Тонали. В конце концов, игру взорвал очередной сенсационный новичок эпохи Манчини — 18-летний Ньонто. Выступающий в швейцарском «Цюрихе» темнокожий вингер раскачал финтами Керера и вырезал передачу на забившего из площади ворот Пеллегрини.

Правда, этот гол еще и разбудил немцев, а Ханси Флик тоже освежил игру заменами. И как раз вышедший со скамейки Хофманн сыграл важную роль в атаке, завершившейся голом Киммиха. Он же мог принести победу Германии, но прекрасно сыграл Доннарумма. Как результат — логичная ничья, которая сделала лидером «группы смерти» записного аутсайдера Венгрию.

Группа A3

И

В

Н

П

М

О

Венгрия

1

1

0

0

1-0

3

Германия

1

0

1

0

1-1

1

Италия

1

0

1

0

1-1

1

Англия

1

0

0

1

0-1

0

Армения стартовала с победы

Лига В

Лига наций B. Группа 1
04 июн, 16:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
1:0
Ирландия
Голы
Сперцян, 74 (1:0)
Армения
Юрченко Оганесян (Мкртчан, 61) Ароян Мкоян Амбарцумян Григорян Байрамян Сперцян Барсегян (Дашян, 89) Оганесян Бичахчян (Адамян, 56)
Ирландия
Келлехер Коулман (Браун, 81) Стивенс (Макклин, 73) Даффи Иган Коллинз Каллен (Кин, 81) Хендрик Робинсон (Найт, 73) Пэрротт (Обафеми, 65) Огбене
Предупреждения
Мкртчан 86’  -  Даффи 9’, Хендрик 83’
Судьи
Петреску (Румыния)

Выступление сборной Армении в квалификации ЧМ-2022 — история о том, как сложно удержаться на вершине. Команда тогда стартовала с трех побед и стала лидером, оставив за спиной Германию. Однако потом армяне рухнули вниз, набрав в семи матчах лишь три очка. И если два крупных поражения от немцев никого не удивили, то домашняя ничья с Лихтенштейном показала всю глубину падения.

Тем не менее, в целом работа опытного испанского тренера Хоакина Капарроса заслуживает высокую оценку. В прошлой Лиге наций Армения завоевала право выступить в Лиге В, а теперь успешно дебютировала на новом уровне, обыграв крепкую Ирландию.

В отсутствие травмированного Мхитаряна, который вот-вот подпишет контракт с «Интером», роль первой звезды исполнил полузащитник «Краснодара» Сперцян. Гол он создал сам, подхватив мяч недалеко от центрального круга. А так как Хендрик пятился к собственной штрафной, Сперцян получил пространство и, резко сместившись в центр, вогнал мяч в сетку рикошетом от штанги. У голкипера «Ливерпуля» Келлехера не было ни одного шанса спасти гостей.

Что касается игры Украины с Шотландией, которые на днях встречались в плей-офф отбора на ЧМ, то она перенесена на сентябрь.

Группа В1

И

В

Н

П

М

О

Армения

1

1

0

0

1-0

3

Украина

0

0

0

0

0-0

0

Шотландия

0

0

0

0

0-0

0

Ирландия

1

0

0

1

0-1

0
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Сборная Армении по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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