Германия растоптала команду Манчини, Англию так не громили дома с 1928 года, Украина потеряла первые очки

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

День разгромов

Лига А

Центральный матч вторника проходил под диктовку Германии, которая, впервые в своей истории четыре раза подряд сыграв вничью, собирались сбросить Италию с первого места. И план Ханси Флика начал воплощаться в жизнь уже в дебюте, когда оборону гостей поставило в тупик включение не упустившего свой шанс Киммиха.

В этом эпизоде шансов у Доннаруммы не было, но если бы не голкипер «ПСЖ», итог первого тайма мог превратиться для «адзурри» в кошмар. Это Нойер, сравнявшийся по числу матчей за сборную с Филиппом Ламом (113), скучал в противоположных воротах, тогда как Доннарумма крутился, словно белка в колесе. Он не позволил забить Хофманну, Сане и Вернеру, так что обернувшийся назначением пенальти глупый фол Бастони выглядел неуважением к своему вратарю.

Гол в исполнении Гюндогана смотрелся буднично, однако назвать его тривиальным нельзя. Как минимум потому, что Германия забила итальянцам больше одного мяча в турнирном матче впервые со времен безумной перестрелки в полуфинале ЧМ-1970 (3:4). Сейчас о таком сценарии даже задумываться было глупо, потому что одна команда явно переигрывала другую, и расстрел ворот Мюллером, а также дубль Вернера за две минуты лишь закрепили это впечатление.

Возможно, дело в экспериментах Роберто Манчини, который выставил самый молодой по среднему возрасту стартовый состав за все время своей работы (24 года и 282 дня). Но это слишком простое объяснение унизительно результата для «Скуадры адзурры», которая не пропускала так много с 1957 года. Чемпионы Европы в кризисе, и это было очевидно еще во время Финалиссимы, а дебютный мяч 18-летнего новичка сборной Ньонто — это точно не про гол престижа.

От осевшей по итогам первого круга на последнем месте Англии ждали штурма, но его подобие не принесло результата, а лучший бомбардир британцев Кейн отличился со знаком «минус» у собственных ворот. При стандарте соперника Харри махнул мимо мяча, чем не преминул воспользоваться Шоллои. И это было еще не все, так как следующая подача венгров со штрафного закончилась тем, что от второго пропущенного гола команду «Трех львов» спас оказавшийся на ленточке Рис Джеймс.

Сказать же что-то об английской атаке сложно. Провалы в других линиях все перечеркивали, и потеря Филлипса в центре поля обернулась тем, что Уокер не успел накрыть удар неожиданно пробившего «шведой» Шоллои. Вот это был шок. Он усилился, когда дело дошло до выстрела Жолта Надя из-за штрафной, а «черпачок» Газдага в концовке выглядел настоящим унижением вице-чемпионов континента.

Таких кошмаров на своем поле британцы не переживали с марта 1928 года, когда им устроили головомойку соседи из Шотландии (1:5). Команда Гарета Саутгейта все ближе к вылету из лиги А. Матч жизни ждет Англию в сентябре — в гостях против Италии.

Группа A3 И В Н П М О Венгрия 4 2 1 1 7-3 8 Германия 4 1 3 0 8-5 7 Италия 4 1 2 1 5-7 5 Англия 4 0 2 2 1-6 2

Голландское безумие

Луи ван Гал в этой Лиге наций экспериментирует как с составом, так и с капитанами. В этот раз голландцев вывел на игру де Лигт, и это был лишь третий за более чем вековую истории сборной случай, когда такая честь была доверена игроку не старше 22 лет. И будем считать, что данное решение главного тренера «Оранжевых» стало сигналом для молодого поколения, которое быстро обеспечило перевес в два мяча.

Для выступающего в «Брюгге» Ланга его гол стал первым за национальную команду, а вот де Лигт подвел на ровном месте, не помешав валлийскому таланту Джонсону. Этот полузащитник стал одним из творцов подъема «Ноттингема» в АПЛ (18 мячей), а тремя днями ранее открыл счет голам в национальной команде и принес Уэльсу ничью с Бельгией.

В Роттердаме обосновавшийся на последнем месте Уэльс почти выручил характер. И удача в виде назначенного в компенсированное время пенальти, который реализовал выступивший в роли джокера Бэйл. Но как же жестоки к этому сопернику голландцы! В Кардиффе ведь было то же самое: почти спасение британцев после 90-й минуты и мгновенный убийственный ответ Нидерландов. Так что Депай, не забив пенальти в прошлом туре, реабилитировался по полной программе, и все же нервы своих болельщиков нужно беречь.

Бельгия в июне чередует провалы или бледные игры с яркими матчами. Если считать это системой, во вторник от «красных дьяволов» стоило ждать шоу, и его обеспечил Батшуайи. Этот форвард заставил болельщиков забыть о травме Лукаку, эффектно пробив в падении головой с подачи Тилеманса. А вот гол Эдена Азара судьи не засчитали, и это могло стоить гостям преимущества, так как в первом тайме поляке упустили два отличных момента для взятия ворот.

Хозяева продолжили мазать по воротам и после перерыва, хотя то же самое касалось и Бельгии. В общем, качели могли качнуться в любую сторону, однако дело ограничилось одним голом. Теперь Бельгия единственный конкурент голландцев в борьбе за первое место, и 0:4 в первом туре при равенстве очков могут стоить команде Роберто Мартинеса слишком дорого.

Группа A4 И В Н П М О Нидерланды 4 3 1 0 11-6 10 Бельгия 4 2 1 1 9-6 7 Польша 4 1 1 2 5-10 4 Уэльс 4 0 1 3 5-8 1

Шотландия приблизилась к лидеру

Лига В

После двух неудачных выездов Армения обнадежила болельщиков быстрым голом, однако разбитые в Ирландии шотландцы, как и в первом круге, организовали мощное давление на ворота Юрченко. Тот выручал, однако неудачная попытка Адамса ударить через себя превратилась в голевую передачу на расстрелявшего ворота Армстронга.

Впрочем, говорить о переломе в пользу британцев в тот момент не приходилось. Напротив, армянская атака смотрелась достойно, а гол ростовчанина Байрамяна отменили из-за небольшого офсайда. Активно выглядели Берсегян и пропустивший прошлый тур краснодарец Сперцян.

Однако хозяевам все испортило удаление Оганесяна в концовке первого тайма. Защитник за минуту получил две желтых карточки за фол и выяснение отношений с соперником. И практически тут же Армстронг в падении исхитрился отправить мяч в угол. Это даже ударом не назовешь, но результат — на табло. И, по сути, случившееся сломало хозяев, а начало второго тайма с двумя голами Шотландии превратило оставшуюся часть матча в формальность.

В первой половине второго матча дня в польской Лодзи тон задавали защитники. Но если уже фирменное подключение Миколенко по левому флангу завершилось спасением ливерпульца Келлехера, то ирландец Коллинз забил один из самых красивых голов нынешней Лиги наций. Включившись в прессинг, он перехватил мяч в районе центрального круга и устроил слаломный рейд с обыгрышем то ли четырех, то ли пяти соперников.

Правда, обороне «парней в зеленом» нужно было еще и справляться с непосредственными обязанностями, а с этим возникли проблемы. В итоге гости открыли зону для избежавшего офсайдной ловушки Ярмоленко, а тот вывел на пустой угол Довбика. Но большего украинцы не добились, позволив Шотландии сократить отставание до одного очка. Судьба путевки в лигу А будет решаться в очном споре этих сборных, так как их первый матч перенесли на сентябрь из-за плей-офф отбора на ЧМ.