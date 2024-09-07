Футбол
Лига наций УЕФА
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:10

Италия унизила Францию в Париже. Мбаппе потух, а Тонали сотворил шедевр

Сборная Италии обыграла Францию в матче Лиги наций
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе (№10) и игроки сборной Италии Алессандро Буонджорно и Джованни Ди Лоренцо.
Фото Reuters
Такая Лига наций нам нужна.
Лига наций A. Группа 2
06 сент, 21:45. Parc des Princes (Париж)
Франция
1:3
Италия

С основания Лиги наций ее принято недолюбливать — среди футболистов так уж точно, да и не все болельщики видят пользу в относительно молодом турнире. Но за матчи вроде Франция — Италия в сентябрьскую паузу УЕФА можно только поблагодарить. Это не просто отличная вывеска, но и целый клад сюжетов.

И итальянцы, и французы откровенно провалились на Евро-2024 — конечно, в разной степени (трехцветные все же дошли до полуфинала, где уступили Испании), но у обоих точно было, чем заняться и что показать в очной встрече. Первой для обеих сборных после злополучного турнира в Германии.

Так, Лучано Спаллетти, нервно завершивший Евро и нещадно критиковавший собственную команду (и даже обвинявший футболистов в «сливах» журналистам), в итоге получил карт-бланш на строительство новой сборной Италии. Федерация уверила, что доверяет Лучано — и тот принялся обновлять «скуадру адзурру».

Главным, фундаментальным изменением стал переход на схему 3-5-2. Его обсуждали в Италии всю последнюю неделю, и весь день, как только это оказалось свершившимся фактом. Не самая типичная схема для Спаллетти, впрочем, уже была опробована на Евро — но тогда показалась скорее реактивной, или даже плодом «психоза» тогдашнего Лучано. Сейчас же она была выбрана вполне осознанно. Трио в обороне составили Ди Лоренцо, Бастони и Калафьори.

Сандро Тонали (№8) в борьбе с Ману Коне и Тео Эрнандесом.
Фото Reuters

И можно было бы переживать за зрелищность или результативность итальянцев, если бы не второй примечательный факт — возвращение в состав Сандро Тонали. Полузащитник «Ньюкасла» не играл год — из-за бана за ставки. Теперь вернулся, и вся Италия его очень ждала.

В лагере французов интриг, конечно, было поменьше. Пожалуй, главная — возвращение «блудного сына», Килиана Мбаппе, на родной «Парк де Пренс». Французская пресса очень много об этом писала — и о том, что в стране не ожидают теплого приема для Мбаппе, и о том, что Брэдли Барколя, заменивший того в «ПСЖ» — новый «король Парижа».

А ведь у Мбаппе и так дела шли не очень хорошо — в «Реале» выдалось трудное начало и пока переезд в Мадрид не выглядит убедительно. В дополнение Дешам вновь поставил предпочитающего играть на фланге Килиана в нелюбимый центр нападения (ту же позицию, что ему доверяет Карло Анчелотти в «Реале»), и, казалось, что француз опять загрустит. Но публика на «Парк де Пренс» приняла его, пусть и без восторга, но аплодисментами.

Наконец, матч, накрученный такой тонной интриг, начался. И начался совсем не по плану Спаллетти — вместо железной обороны в новой схеме с тремя центральными случился провал. Итальянцы только успели разыграть мяч (само собой, с откатом назад) — и тут же Ди Лоренцо завозился, потерялся, и Барколя перехватил владение. Да не просто перехватил, но еще и забил — и все это на 14-й секунде!

Надо ли говорить, что Брэдли моментально стал национальным героем? Во-первых, Барколя оформил самый быстрый гол в истории сборной. Во-вторых, и это уже куда удивительнее, соцсети взорвались в благодарностях за то, что Барколя не отдал передачу на Мбаппе. Действительно, Килиан был в отличной позиции, но Брэдли не поделился и пробил сам.

Откуда в интернете такая ненависть к Килиану? Все просто — незадолго до игры он дал интервью французской прессе, в которой весьма высокомерно заявил, что его не волнует мнение болельщиков или журналистов. «Я сейчас на таком уровне, что просто играю и не обращаю внимания», — сказал Килиан. «Слабо сказать такое в Испании, где ты только улыбаешься и шутишь, Килиан?» — спросили хором сразу несколько редакторов ведущих изданий во Франции. Такие сейчас там настроения — хотя, повторимся, «Парк де Пренс» принял форварда сносно.

В общем, Барколя оформил исторический гол. Но на этом весь позитив для французов закончился — внезапно машина Спаллетти заработала как надо, а больше всех сиял, кстати, Сандро Тонали. Он же, по сути, и спродюсировал первый гол итальянцев, в быстрой атаке отдав ассист пяткой (!) в прыжке (!!) через защитника (!!!) на Димарко. Тот с лету забил и сравнял — очень красивая получилась атака.

Конечно, французы пытались давить — но задумка с тремя центральными оказалась вполне удачной для Италии. В нужный момент команда Спаллетти просто перекрывала все возможные зоны, и деваться французам было некуда. В особенности некомфортно ощущал себя Мбаппе — да, он выдал пару красивых финтов в попытке продраться через стену защитников, но это было скорее для хайлайтов. Особой пользы капитан своей команде не принес, и даже штрафных такими проделками толком не заработал.

А вот Италия не унималась. Во втором тайме в образцовейшей контратаке отличился Фраттези — мяч ему доставили в три передачи, вывели футболиста почти один на один, и Меньян оказался бессилен.

А на 74-й минуте в те же самые три передачи, но гораздо длиннее (шли они с итальянской половины поля) мяч доставили до Распадори. Тому осталось только обыграть не блиставшего в матче Салиба — Джакомо с легкостью это сделал и забил.

Так 0:1 с 14-й секунды превратилось для итальянцев в 3:1 к концу встречи. Французы оказались парализованы, а вот для Лучано Спаллетти, кажется, лучшего камбэка после провального Евро и не придумаешь. Крупная победа над сборной Франции на «Парк де Пренс» — отличное промежуточное доказательство того, что страна явно не зря доверила Лучано честь готовить национальную команду к чемпионату мира.

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Электричка и грузовик столкнулись на перегоне в Санкт-Петербурге из-за водителя
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Ефрейтор Зейтунян спас жизни более 80 раненых бойцов ВС РФ
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости