Италия унизила Францию в Париже. Мбаппе потух, а Тонали сотворил шедевр

Такая Лига наций нам нужна.

С основания Лиги наций ее принято недолюбливать — среди футболистов так уж точно, да и не все болельщики видят пользу в относительно молодом турнире. Но за матчи вроде Франция — Италия в сентябрьскую паузу УЕФА можно только поблагодарить. Это не просто отличная вывеска, но и целый клад сюжетов.

И итальянцы, и французы откровенно провалились на Евро-2024 — конечно, в разной степени (трехцветные все же дошли до полуфинала, где уступили Испании), но у обоих точно было, чем заняться и что показать в очной встрече. Первой для обеих сборных после злополучного турнира в Германии.

Так, Лучано Спаллетти, нервно завершивший Евро и нещадно критиковавший собственную команду (и даже обвинявший футболистов в «сливах» журналистам), в итоге получил карт-бланш на строительство новой сборной Италии. Федерация уверила, что доверяет Лучано — и тот принялся обновлять «скуадру адзурру».

Главным, фундаментальным изменением стал переход на схему 3-5-2. Его обсуждали в Италии всю последнюю неделю, и весь день, как только это оказалось свершившимся фактом. Не самая типичная схема для Спаллетти, впрочем, уже была опробована на Евро — но тогда показалась скорее реактивной, или даже плодом «психоза» тогдашнего Лучано. Сейчас же она была выбрана вполне осознанно. Трио в обороне составили Ди Лоренцо, Бастони и Калафьори.

Сандро Тонали (№8) в борьбе с Ману Коне и Тео Эрнандесом. Фото Reuters

И можно было бы переживать за зрелищность или результативность итальянцев, если бы не второй примечательный факт — возвращение в состав Сандро Тонали. Полузащитник «Ньюкасла» не играл год — из-за бана за ставки. Теперь вернулся, и вся Италия его очень ждала.

В лагере французов интриг, конечно, было поменьше. Пожалуй, главная — возвращение «блудного сына», Килиана Мбаппе, на родной «Парк де Пренс». Французская пресса очень много об этом писала — и о том, что в стране не ожидают теплого приема для Мбаппе, и о том, что Брэдли Барколя, заменивший того в «ПСЖ» — новый «король Парижа».

А ведь у Мбаппе и так дела шли не очень хорошо — в «Реале» выдалось трудное начало и пока переезд в Мадрид не выглядит убедительно. В дополнение Дешам вновь поставил предпочитающего играть на фланге Килиана в нелюбимый центр нападения (ту же позицию, что ему доверяет Карло Анчелотти в «Реале»), и, казалось, что француз опять загрустит. Но публика на «Парк де Пренс» приняла его, пусть и без восторга, но аплодисментами.

Наконец, матч, накрученный такой тонной интриг, начался. И начался совсем не по плану Спаллетти — вместо железной обороны в новой схеме с тремя центральными случился провал. Итальянцы только успели разыграть мяч (само собой, с откатом назад) — и тут же Ди Лоренцо завозился, потерялся, и Барколя перехватил владение. Да не просто перехватил, но еще и забил — и все это на 14-й секунде!

Надо ли говорить, что Брэдли моментально стал национальным героем? Во-первых, Барколя оформил самый быстрый гол в истории сборной. Во-вторых, и это уже куда удивительнее, соцсети взорвались в благодарностях за то, что Барколя не отдал передачу на Мбаппе. Действительно, Килиан был в отличной позиции, но Брэдли не поделился и пробил сам.

Откуда в интернете такая ненависть к Килиану? Все просто — незадолго до игры он дал интервью французской прессе, в которой весьма высокомерно заявил, что его не волнует мнение болельщиков или журналистов. «Я сейчас на таком уровне, что просто играю и не обращаю внимания», — сказал Килиан. «Слабо сказать такое в Испании, где ты только улыбаешься и шутишь, Килиан?» — спросили хором сразу несколько редакторов ведущих изданий во Франции. Такие сейчас там настроения — хотя, повторимся, «Парк де Пренс» принял форварда сносно.

В общем, Барколя оформил исторический гол. Но на этом весь позитив для французов закончился — внезапно машина Спаллетти заработала как надо, а больше всех сиял, кстати, Сандро Тонали. Он же, по сути, и спродюсировал первый гол итальянцев, в быстрой атаке отдав ассист пяткой (!) в прыжке (!!) через защитника (!!!) на Димарко. Тот с лету забил и сравнял — очень красивая получилась атака.

Конечно, французы пытались давить — но задумка с тремя центральными оказалась вполне удачной для Италии. В нужный момент команда Спаллетти просто перекрывала все возможные зоны, и деваться французам было некуда. В особенности некомфортно ощущал себя Мбаппе — да, он выдал пару красивых финтов в попытке продраться через стену защитников, но это было скорее для хайлайтов. Особой пользы капитан своей команде не принес, и даже штрафных такими проделками толком не заработал.

А вот Италия не унималась. Во втором тайме в образцовейшей контратаке отличился Фраттези — мяч ему доставили в три передачи, вывели футболиста почти один на один, и Меньян оказался бессилен.

А на 74-й минуте в те же самые три передачи, но гораздо длиннее (шли они с итальянской половины поля) мяч доставили до Распадори. Тому осталось только обыграть не блиставшего в матче Салиба — Джакомо с легкостью это сделал и забил.

Так 0:1 с 14-й секунды превратилось для итальянцев в 3:1 к концу встречи. Французы оказались парализованы, а вот для Лучано Спаллетти, кажется, лучшего камбэка после провального Евро и не придумаешь. Крупная победа над сборной Франции на «Парк де Пренс» — отличное промежуточное доказательство того, что страна явно не зря доверила Лучано честь готовить национальную команду к чемпионату мира.