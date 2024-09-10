Франция справилась с Бельгией без Мбаппе и Гризманна, ВАР вернул победный гол Холанну, хет-трик несостоявшегося спартаковца
Бельгийский комплекс и бомбардир для Спаллетти
Лига А
На чемпионате Европы встреча Франции и Бельгии (1:0) стала одним из самых скучных и острожных матчей турнира. В Лионе же — несмотря на нахождение Мбаппе на скамейке запасных — болельщики дождались гола уже в первом тайме. Экспериментальный состав, в котором нашлось место играющим за «Трехцветных» по большим праздникам Диня и Гендузи, добился своего за счет эффективности Коло Муани. Форвард, забивший в пяти последних своих матчах за сборную, выполнил в голевой атаке все ключевые действия. Сначала выиграл верховую борьбу и сбросил мяч вышедшему на поле с капитанской повязкой Канте, а потом успел на добивание после удара Дембеле.
Интересно, кстати, что команда Дидье Дешама играет по сумасшедшему расписанию, в пятый раз подряд встретившись с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Испании и Италии французы уступили, а тут добились нужного результата, впервые почти за два года сыграв без Мбаппе и Гризманна в старте. Оба вышли на замену, и Антуан по числу игр за сборную сравнялся с Жиру (по 137). Выше только Льорис (145) и Лилиан Тюрам (142). Ну а реабилитировавшаяся за проигрыш итальянцам Франция — настоящий кошмар для Бельгии. Та не проигрывала соседям четыре раза подряд после отрезка с 1938 по 1944 год.
Что до Италии, то все уже привыкли, что Лига наций — ее турнир. А также к тому, что не имеющий постоянного места в составе «Интера» Фраттези прекрасен в составе национальной команды. Начиная с сентября прошлого года он провел за «Скуадру адзурру» десять матчей и забил шесть мячей. В этот раз Фраттези эффектно переправил мяч в угол грудью после кросса одноклубника Димарко. И он же сыграл ключевую роль в организации атаки, увенчавшейся добиванием Мойзе Кина. Фраттези сейчас лучший бомбардир сборной под началом Лучано Спаллетти, а его активность гарантировала стопроцентный результат на старте турнира.
Дивизион А
Группа 2
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Италия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-2
|
6
|
2. Франция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
3. Бельгия
|
3
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
4. Израиль
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
0
10 октября. Италия — Бельгия, Израиль — Франция.
Минус Эдегор
Лига B
Норвегия с ее звездами, которые никак не могут вытащить остальных на крупный турнир, забуксовала в первом же туре в Казахстане. А против главного конкурента в составе скандинавов обнаружился неожиданный герой в лице играющего на родине за «Бранн» Мюре. После паса Серлота он с линии штрафной на исполнение уложил мяч в нижний угол. Однако команду Ральфа Рангника это не смутило, и Забитцер восстановил равновесие, пустив мяч между ног вратарю.
Но уж точно куда большей для Норвегии неприятностью стала травма Эдегора. Наверное, когда это случилось, седых волос прибавилось и на голове Микеля Артеты, ведь игры сборных уже оставили «Арсенал» без итальянского защитника Калафьори. Зато Хосеп Гвардиола доволен, ведь его снайпер Холанн не только полностью здоров, но и вернется в клуб в отличном настроении — как автор победного гола. Его, правда, сначала отменили, однако ВАР ситуацию исправил, зафиксировав ошибку при определении офсайда. У Эрлинга 8 мячей в шести матчах текущего сезона!
Дивизион В
Группа 3
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Словения
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
2. Норвегия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
3. Австрия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
4. Казахстан
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-3
|
1
10 октября. Норвегия — Словения, Австрия — Казахстан.
Спринтерские голы
После нулевой ничьей в Кардиффе Уэльс и Турция словно задались целью компенсировать болельщикам недополученное зрелище. Валлийцы в Черногории едва не наиграли на рекорд, но отличившийся на 37-й секунде Мур на одно деление секундомера не дотянул до достижения Бэйла. А гол Керема Актюркоглу стал самым быстрым для турок в Лиге наций. Отличие двух игр заключалось в том, что Уэльс быстро удвоил перевес благодаря выстрелу Уилсона в девятку, тогда как Турция не справилась с главным оружием Исландии. Та все три своих гола в турнире забила после угловых.
Впрочем, все в итоге завершилось победами фаворитов. Валлийцам при этом невероятно везло. Попытка Йоветича забить с центра поля закончилось ударом в перекладину. В другой атаке крутой сейв кипера гостей дополнил вынос защитника с линии ворот. Было еще и попадание в штангу, и при 22 ударах балканцы забили лишь раз. Ну а у Турции солировал сделавший первых хет-трик на таком уровне Актюркоглу. Он добил соперника, когда изящно подсек мяч над вратарем после классного паса Арды Гюлера. Неужели так вдохновил переход в «Бенфику»?!
Дивизион В
Группа 4
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Турция
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
2. Уэльс
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
4
|
3. Исландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
4. Черногория
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
11 октября. Турция — Черногория, Исландия — Уэльс.
Нервотрепка для Румынии
Лига С
Насколько уверенной получилась первая победа Румынии после возвращения на пост главного тренера Мирчи Луческу, настолько же нервной вышла домашняя игра с вроде бы заведомым атусайдером. Да, удалось забить быстрый гол, но литовцы смогли на него ответить своим. А во втором тайме отличились снова, но ВАР заметил нарушение правил. И опять же техника помогла назначить за три минуты до конца игры решающий пенальти, после чего еще и Митрицэ отличился в быстрой контратаке и заключил в объятия Луческу. Все-таки 79-летнего специалиста нужно беречь.
Дивизион С
Группа 2
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Румыния
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2. Косово
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-3
|
3
|
3. Кипр
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1-4
|
3
|
4. Литва
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
12 октября. Кипр — Румыния, Литва — Косово.