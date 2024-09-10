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Франция справилась с Бельгией без Мбаппе и Гризманна, ВАР вернул победный гол Холанну, хет-трик несостоявшегося спартаковца

Андрей Кузичев
Корреспондент
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9 сентября. Сборная Франции обыграла Бельгию (2:0).
Фото Сборная Франции
Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Бельгийский комплекс и бомбардир для Спаллетти

Лига А

Лига наций A. Группа 2
09 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Франция
2:0
Бельгия

На чемпионате Европы встреча Франции и Бельгии (1:0) стала одним из самых скучных и острожных матчей турнира. В Лионе же — несмотря на нахождение Мбаппе на скамейке запасных — болельщики дождались гола уже в первом тайме. Экспериментальный состав, в котором нашлось место играющим за «Трехцветных» по большим праздникам Диня и Гендузи, добился своего за счет эффективности Коло Муани. Форвард, забивший в пяти последних своих матчах за сборную, выполнил в голевой атаке все ключевые действия. Сначала выиграл верховую борьбу и сбросил мяч вышедшему на поле с капитанской повязкой Канте, а потом успел на добивание после удара Дембеле.

Интересно, кстати, что команда Дидье Дешама играет по сумасшедшему расписанию, в пятый раз подряд встретившись с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Испании и Италии французы уступили, а тут добились нужного результата, впервые почти за два года сыграв без Мбаппе и Гризманна в старте. Оба вышли на замену, и Антуан по числу игр за сборную сравнялся с Жиру (по 137). Выше только Льорис (145) и Лилиан Тюрам (142). Ну а реабилитировавшаяся за проигрыш итальянцам Франция — настоящий кошмар для Бельгии. Та не проигрывала соседям четыре раза подряд после отрезка с 1938 по 1944 год.

Лига наций A. Группа 2
09 сент, 21:45. Bozsik Arena (Будапешт)
Израиль
1:2
Италия

Что до Италии, то все уже привыкли, что Лига наций — ее турнир. А также к тому, что не имеющий постоянного места в составе «Интера» Фраттези прекрасен в составе национальной команды. Начиная с сентября прошлого года он провел за «Скуадру адзурру» десять матчей и забил шесть мячей. В этот раз Фраттези эффектно переправил мяч в угол грудью после кросса одноклубника Димарко. И он же сыграл ключевую роль в организации атаки, увенчавшейся добиванием Мойзе Кина. Фраттези сейчас лучший бомбардир сборной под началом Лучано Спаллетти, а его активность гарантировала стопроцентный результат на старте турнира.

Дивизион А

Группа 2

И

В

Н

П

М

О

1. Италия

2

2

0

0

5-2

6

2. Франция

2

1

0

1

3-3

3

3. Бельгия

3

1

0

1

3-3

3

4. Израиль

2

0

0

2

2-5

0

10 октября. Италия — Бельгия, Израиль — Франция.

Минус Эдегор

Лига B

Лига наций B. Группа 3
09 сент, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
2:1
Австрия

Норвегия с ее звездами, которые никак не могут вытащить остальных на крупный турнир, забуксовала в первом же туре в Казахстане. А против главного конкурента в составе скандинавов обнаружился неожиданный герой в лице играющего на родине за «Бранн» Мюре. После паса Серлота он с линии штрафной на исполнение уложил мяч в нижний угол. Однако команду Ральфа Рангника это не смутило, и Забитцер восстановил равновесие, пустив мяч между ног вратарю.

Но уж точно куда большей для Норвегии неприятностью стала травма Эдегора. Наверное, когда это случилось, седых волос прибавилось и на голове Микеля Артеты, ведь игры сборных уже оставили «Арсенал» без итальянского защитника Калафьори. Зато Хосеп Гвардиола доволен, ведь его снайпер Холанн не только полностью здоров, но и вернется в клуб в отличном настроении — как автор победного гола. Его, правда, сначала отменили, однако ВАР ситуацию исправил, зафиксировав ошибку при определении офсайда. У Эрлинга 8 мячей в шести матчах текущего сезона!

Словения разгромила Казахстан (3:0) в&nbsp;Лиге наций. У Черчесова — первое и чувствительное поражение с Казахстаном. У Шешко — хет-трик

Дивизион В

Группа 3

И

В

Н

П

М

О

1. Словения

2

1

1

0

4-1

4

2. Норвегия

2

1

1

0

2-1

4

3. Австрия

2

0

1

1

2-3

1

4. Казахстан

2

0

1

1

0-3

1

10 октября. Норвегия — Словения, Австрия — Казахстан.

Спринтерские голы

Лига наций B. Группа 4
09 сент, 21:45. Gursel Aksel (Измир)
Турция
3:1
Исландия

Лига наций B. Группа 4
09 сент, 21:45. Stadion Kraj Bistrice(Gradski) (Никшич)
Черногория
1:2
Уэльс

После нулевой ничьей в Кардиффе Уэльс и Турция словно задались целью компенсировать болельщикам недополученное зрелище. Валлийцы в Черногории едва не наиграли на рекорд, но отличившийся на 37-й секунде Мур на одно деление секундомера не дотянул до достижения Бэйла. А гол Керема Актюркоглу стал самым быстрым для турок в Лиге наций. Отличие двух игр заключалось в том, что Уэльс быстро удвоил перевес благодаря выстрелу Уилсона в девятку, тогда как Турция не справилась с главным оружием Исландии. Та все три своих гола в турнире забила после угловых.

Впрочем, все в итоге завершилось победами фаворитов. Валлийцам при этом невероятно везло. Попытка Йоветича забить с центра поля закончилось ударом в перекладину. В другой атаке крутой сейв кипера гостей дополнил вынос защитника с линии ворот. Было еще и попадание в штангу, и при 22 ударах балканцы забили лишь раз. Ну а у Турции солировал сделавший первых хет-трик на таком уровне Актюркоглу. Он добил соперника, когда изящно подсек мяч над вратарем после классного паса Арды Гюлера. Неужели так вдохновил переход в «Бенфику»?!

Дивизион В

Группа 4

И

В

Н

П

М

О

1. Турция

2

1

1

0

3-1

4

2. Уэльс

2

1

1

0

2-1

4

3. Исландия

2

1

0

1

3-3

3

4. Черногория

2

0

0

2

1-4

0

11 октября. Турция — Черногория, Исландия — Уэльс.

Нервотрепка для Румынии

Лига С

Лига наций C. Группа 2
09 сент, 21:45. Steaua Stadium (Бухарест)
Румыния
3:1
Литва

Насколько уверенной получилась первая победа Румынии после возвращения на пост главного тренера Мирчи Луческу, настолько же нервной вышла домашняя игра с вроде бы заведомым атусайдером. Да, удалось забить быстрый гол, но литовцы смогли на него ответить своим. А во втором тайме отличились снова, но ВАР заметил нарушение правил. И опять же техника помогла назначить за три минуты до конца игры решающий пенальти, после чего еще и Митрицэ отличился в быстрой контратаке и заключил в объятия Луческу. Все-таки 79-летнего специалиста нужно беречь.

Лига наций C. Группа 2
09 сент, 19:00. AEK Arena (Ларнака)
Кипр
0:4
Косово

Дивизион С

Группа 2

И

В

Н

П

М

О

1. Румыния

2

2

0

0

6-1

6

2. Косово

2

1

0

1

4-3

3

3. Кипр

2

1

0

1

1-4

3

4. Литва

2

0

0

2

1-4

0

12 октября. Кипр — Румыния, Литва — Косово.

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