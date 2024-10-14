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Сегодня, 00:30

Англия исправилась после поражения, Рангник разбил Норвегию и выключил из игры Холанна, Армения потеряла шансы стать первой

Англия победила сборную Финляндии в матче Лиги наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Англия обыграла Финляндию.
Фото Global Look Press
Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лиги наций.

Безупречная Греция

Лига В

Лига наций B. Группа 2
13 окт, 19:00. Olympic Stadium (Хельсинки)
Финляндия
1:3
Англия

После шокирующего домашнего поражения от Греции состав англичан не мог не измениться, и перед встречей в Хельсинки там можно было обнаружить немало интересного. Во-первых, вместо поплывшего в прошлом туре Пикфорда место в воротах занял Хендерсон. Во-вторых, на острие атаки появился восстановившийся после небольшого повреждения Кейн. Наконец, два свежих игрока организовали красивый гол. Пас Гомеша шведкой — настоящий шедевр! После него Грилишу оставалось уложить мяч в угол. Интересно, что в трех матчах под началом Ли Карсли Джек забил те же два мяча, что в 36 играх эпохи Гарета Саутгейта.

Но в целом для Англии все было не так уж и радужно. В первом тайме она уступала по ударам (6-8) и забила при единственном попадании в створ. Финны же порой прощали «Трех львов». Особенно в этом плане выделялся Йенсен, который промахнулся как в первом тайме, так и вскоре после начала второго, когда удар наносился с линии площади ворот. Классная команда за такое обычно наказывает, что и сделала Англия усилиями блестяще исполнившего штрафной Александра-Арнолда (ливерпульцы не делали этого в сборной со времен Джона Барнса в 1993 году) и пасом Уоткинса на поддержавшего атаку Райса.

Лига наций B. Группа 2
13 окт, 21:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Греция
2:0
Ирландия

Хозяева же лишь размочили счет, а настроение британцев зависело от результата игравшей позже Греции. Только она подарка конкуренту не сделала, выиграв и четвертый матч в группе. Для этого оказалось достаточно неотразимого удара Бакасетаса с линии штрафной. Гол в компенсированное время лишь закрепил успех, и теперь все в этой группе решится в ноябре, когда англичане отправятся в Элладу.

Дивизион В
Группа 2

И

В

Н

П

М

О

1. Греция

4

4

0

0

9-1

12

2. Англия

4

3

0

1

8-3

9

3. Ирландия

4

1

0

3

2-7

3

4. Финляндия

4

0

0

4

2-10

0

14 ноября. Греция — Англия, Ирландия — Финляндия.
17 ноября. Англия — Ирландия, Финляндия — Греция.

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Интрига закручивается

Лига наций B. Группа 3
13 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
5:1
Норвегия

Если сборной Казахстана остается только просчитывать варианты возможного, но все же маловероятного сохранения прописки в лиге В, то Австрия с Норвегией — как и положено фаворитам — сражаются за первое место. Или как минимум за второе, куда после победы над командой Станислава Черчесова в режиме лайв временно поднялась Словения. А так как речь о примерно равных по классу соперниках, то в таких противостояниях многое решают детали.

В первом тайме данный тезис подтвердился дважды. Для начала удар Холанна пришелся в штангу, на что красивой атакой с линии штрафной ответил лучший снайпер австрийцев Арнаутович, и в этом эпизоде перекладина стала союзником хозяев. Потом на первый план вышли вратари. И если Нюланн серией крутых сейвов не дал норвежцам развалиться, то Пентц не рассчитал с выходом при подаче Рюерсена со штрафного, и забивший 20-й гол за сборную Серлот сравнял счет.

Вторая половина началась с курьеза — прямо перед стандартом австрийцев на стадионе на несколько секунд погас свет. А потом — когда Ханче-Ольсен рухнул в ноги Баумгартнеру — свет померк для Норвегии, так как Арнаутович безупречно исполнил пенальти. Так сравнялся счет по сумме двух очных матчей, что является ключевым фактором в случае равенства очков. А неотразимый удар Линхарта головой при подаче углового обеспечил Австрии отрыв как в конкретной игре, так и по дополнительным показателям.

Дальше было форменное избиение викингов. Забившего победный мяч в первом круге Холанна (2:1) не было видно, потому что его команда в основном защищалась — и делала это не лучшим образом. Гости ничего не могли противопоставить образцовым навесам Забитцера, которые обернулись голами Поша и Грегорича. Команда Ральфа Рангника здорово улучшила разность мячей, что крайне важно в ситуации, когда сразу у трех команд одинаковое количество очков.

Группа 3

И

В

Н

П

М

О

1. Норвегия

4

2

1

1

6-6

7

2. Австрия

4

2

1

1

11-4

7

3. Словения

4

2

1

1

5-4

7

4. Казахстан

4

0

1

3

0-8

1

14 ноября. Казахстан — Австрия, Словения — Норвегия.
17 ноября. Австрия — Словения, Норвегия — Казахстан.

Армения проиграла Северной Македонии.
Фото Федерация футбола Армении

Сперцян промахнулся

Лига С

Лига наций C. Группа 4
13 окт, 19:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
0:2
Македония

Чудесное спасение на Фарерах (2:2) усложнило расклад для сборной Армении, и перед очной встречей в Ереване отставание от македонцев выросло до трех очков. Требовалась только победа, но острее поначалу выглядели гости. Они даже забили, но из офсайда. Армянская же команда не ценила свои моменты. Так, в первом тайме вернувшийся в строй Сперцян неудачно пробил из центра штрафной после комбинации с Селарайаном, а сразу после перерыва прострел Тикнизяна не стал голевым, потому что Дмитриевски вытащил удар в упор в исполнении Мираняна.

Чанчаревич тоже спас хозяев, вытянув из верхнего угла штрафной от мастера стандартов Барди. А промах с добивания восстановил равновесие по упущенным очевидным моментам. Однако Армения все-таки не сдержала соперника в затяжной атаке, которую вроде бы прервал Иву. Хавбек «Рубина» должен был выносить мяч, но решил вывести его из штрафной. Это привело к потере, атака продолжилась, и Миовски закрутил мяч в дальний верхний угол. Неберущимся получился и дальний удар Алими. Таким образом, Армения теперь не сможет обойти македонцев в случае равенства очков, так как уступает им по личным встречам.

Александр Петраков. Украинского тренера Петракова уволили из сборной Армении. Сразу после поражения от Северной Македонии

Чтобы сохранить возможность повышения в классе, команде уже под началом нового тренера, которого назначат вместо уволенного Александра Петракова, нужно занимать второе место. Это даст право сыграть в стыках с одной из сборных, которые финишируют третьими в лиге В. Ничья Латвии на Фарерах — идеальный вариант для Армении, которая сохранила вторую позицию и на финише сыграет с прямыми конкурентами.

Лига наций C. Группа 4
13 окт, 21:45. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
1:1
Латвия

Дивизион С
Группа 4

И

В

Н

П

М

О

1. Северная Македония

4

3

1

0

8-1

10

2. Армения

4

1

1

2

6-7

4

3. Латвия

4

1

1

2

3-8

4

4. Фареры

4

0

3

1

4-5

3

14 ноября. Армения — Фареры, Северная Македония — Латвия.
17 ноября. Латвия — Армения, Северная Македония — Фареры.

Фото Молдавская федерация футбола

Молдавия отложила повышение

Лига D

Лига наций D. Группа 2
13 окт, 19:00. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
1:0
Молдавия

Для сборной Молдавии, за которую сыграл спартаковец Рябчук, все решалось здесь и сейчас. Команда Сергея Клещенко, в свое время игравшего в России за «Зенит» и «Сибирь», приехала в гости к главному конкуренту в ситуации, когда для повышения в классе достаточно было ничьей. Такие расклады порой мешают, а много моментов у гостей не было. Один из них упустил Ионицэ, что нивелировали спасения Челядника.

Вратарь выручил и после выхода Мбонга один на один, только за ним последовал фол Бабогло. Теума исполнил пенальти безупречно, но когда мяч попал молдавскому игроку в руку, на пятой добавленной минуте запустил мяч выше ворот. Забей полузащитник «Реймса», и у претендентов на повышение установилось бы равенство по личным встречам (первую Молдавия выиграла 2:0). Теперь же в ноябре общая разность мячей не будет иметь никакого значения, и молдаванам нужно с любым счетом обыграть на выезде Андорру.

Дивизион D

Группа 2

И

В

Н

П

М

О

1. Молдавия

3

2

0

1

4-1

6

2. Мальта

3

2

0

1

2-2

6

3. Андорра

2

0

0

2

0-3

0

16 ноября. Андорра — Молдавия.
19 ноября. Мальта — Андорра.

Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Армении по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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