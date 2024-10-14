Англия исправилась после поражения, Рангник разбил Норвегию и выключил из игры Холанна, Армения потеряла шансы стать первой

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лиги наций.

Безупречная Греция

Лига В

После шокирующего домашнего поражения от Греции состав англичан не мог не измениться, и перед встречей в Хельсинки там можно было обнаружить немало интересного. Во-первых, вместо поплывшего в прошлом туре Пикфорда место в воротах занял Хендерсон. Во-вторых, на острие атаки появился восстановившийся после небольшого повреждения Кейн. Наконец, два свежих игрока организовали красивый гол. Пас Гомеша шведкой — настоящий шедевр! После него Грилишу оставалось уложить мяч в угол. Интересно, что в трех матчах под началом Ли Карсли Джек забил те же два мяча, что в 36 играх эпохи Гарета Саутгейта.

Но в целом для Англии все было не так уж и радужно. В первом тайме она уступала по ударам (6-8) и забила при единственном попадании в створ. Финны же порой прощали «Трех львов». Особенно в этом плане выделялся Йенсен, который промахнулся как в первом тайме, так и вскоре после начала второго, когда удар наносился с линии площади ворот. Классная команда за такое обычно наказывает, что и сделала Англия усилиями блестяще исполнившего штрафной Александра-Арнолда (ливерпульцы не делали этого в сборной со времен Джона Барнса в 1993 году) и пасом Уоткинса на поддержавшего атаку Райса.

Хозяева же лишь размочили счет, а настроение британцев зависело от результата игравшей позже Греции. Только она подарка конкуренту не сделала, выиграв и четвертый матч в группе. Для этого оказалось достаточно неотразимого удара Бакасетаса с линии штрафной. Гол в компенсированное время лишь закрепил успех, и теперь все в этой группе решится в ноябре, когда англичане отправятся в Элладу.

Дивизион В

Группа 2

И В Н П М О 1. Греция 4 4 0 0 9-1 12 2. Англия 4 3 0 1 8-3 9 3. Ирландия 4 1 0 3 2-7 3 4. Финляндия 4 0 0 4 2-10 0

14 ноября. Греция — Англия, Ирландия — Финляндия.

17 ноября. Англия — Ирландия, Финляндия — Греция.

Интрига закручивается

Если сборной Казахстана остается только просчитывать варианты возможного, но все же маловероятного сохранения прописки в лиге В, то Австрия с Норвегией — как и положено фаворитам — сражаются за первое место. Или как минимум за второе, куда после победы над командой Станислава Черчесова в режиме лайв временно поднялась Словения. А так как речь о примерно равных по классу соперниках, то в таких противостояниях многое решают детали.

В первом тайме данный тезис подтвердился дважды. Для начала удар Холанна пришелся в штангу, на что красивой атакой с линии штрафной ответил лучший снайпер австрийцев Арнаутович, и в этом эпизоде перекладина стала союзником хозяев. Потом на первый план вышли вратари. И если Нюланн серией крутых сейвов не дал норвежцам развалиться, то Пентц не рассчитал с выходом при подаче Рюерсена со штрафного, и забивший 20-й гол за сборную Серлот сравнял счет.

Вторая половина началась с курьеза — прямо перед стандартом австрийцев на стадионе на несколько секунд погас свет. А потом — когда Ханче-Ольсен рухнул в ноги Баумгартнеру — свет померк для Норвегии, так как Арнаутович безупречно исполнил пенальти. Так сравнялся счет по сумме двух очных матчей, что является ключевым фактором в случае равенства очков. А неотразимый удар Линхарта головой при подаче углового обеспечил Австрии отрыв как в конкретной игре, так и по дополнительным показателям.

Дальше было форменное избиение викингов. Забившего победный мяч в первом круге Холанна (2:1) не было видно, потому что его команда в основном защищалась — и делала это не лучшим образом. Гости ничего не могли противопоставить образцовым навесам Забитцера, которые обернулись голами Поша и Грегорича. Команда Ральфа Рангника здорово улучшила разность мячей, что крайне важно в ситуации, когда сразу у трех команд одинаковое количество очков.

Группа 3

И В Н П М О 1. Норвегия 4 2 1 1 6-6 7 2. Австрия 4 2 1 1 11-4 7 3. Словения 4 2 1 1 5-4 7 4. Казахстан 4 0 1 3 0-8 1

14 ноября. Казахстан — Австрия, Словения — Норвегия.

17 ноября. Австрия — Словения, Норвегия — Казахстан.

Армения проиграла Северной Македонии. Фото Федерация футбола Армении

Сперцян промахнулся

Лига С

Чудесное спасение на Фарерах (2:2) усложнило расклад для сборной Армении, и перед очной встречей в Ереване отставание от македонцев выросло до трех очков. Требовалась только победа, но острее поначалу выглядели гости. Они даже забили, но из офсайда. Армянская же команда не ценила свои моменты. Так, в первом тайме вернувшийся в строй Сперцян неудачно пробил из центра штрафной после комбинации с Селарайаном, а сразу после перерыва прострел Тикнизяна не стал голевым, потому что Дмитриевски вытащил удар в упор в исполнении Мираняна.

Чанчаревич тоже спас хозяев, вытянув из верхнего угла штрафной от мастера стандартов Барди. А промах с добивания восстановил равновесие по упущенным очевидным моментам. Однако Армения все-таки не сдержала соперника в затяжной атаке, которую вроде бы прервал Иву. Хавбек «Рубина» должен был выносить мяч, но решил вывести его из штрафной. Это привело к потере, атака продолжилась, и Миовски закрутил мяч в дальний верхний угол. Неберущимся получился и дальний удар Алими. Таким образом, Армения теперь не сможет обойти македонцев в случае равенства очков, так как уступает им по личным встречам.

Чтобы сохранить возможность повышения в классе, команде уже под началом нового тренера, которого назначат вместо уволенного Александра Петракова, нужно занимать второе место. Это даст право сыграть в стыках с одной из сборных, которые финишируют третьими в лиге В. Ничья Латвии на Фарерах — идеальный вариант для Армении, которая сохранила вторую позицию и на финише сыграет с прямыми конкурентами.

Дивизион С

Группа 4

И В Н П М О 1. Северная Македония 4 3 1 0 8-1 10 2. Армения 4 1 1 2 6-7 4 3. Латвия 4 1 1 2 3-8 4 4. Фареры 4 0 3 1 4-5 3

14 ноября. Армения — Фареры, Северная Македония — Латвия.

17 ноября. Латвия — Армения, Северная Македония — Фареры.

Фото Молдавская федерация футбола

Молдавия отложила повышение

Лига D

Для сборной Молдавии, за которую сыграл спартаковец Рябчук, все решалось здесь и сейчас. Команда Сергея Клещенко, в свое время игравшего в России за «Зенит» и «Сибирь», приехала в гости к главному конкуренту в ситуации, когда для повышения в классе достаточно было ничьей. Такие расклады порой мешают, а много моментов у гостей не было. Один из них упустил Ионицэ, что нивелировали спасения Челядника.

Вратарь выручил и после выхода Мбонга один на один, только за ним последовал фол Бабогло. Теума исполнил пенальти безупречно, но когда мяч попал молдавскому игроку в руку, на пятой добавленной минуте запустил мяч выше ворот. Забей полузащитник «Реймса», и у претендентов на повышение установилось бы равенство по личным встречам (первую Молдавия выиграла 2:0). Теперь же в ноябре общая разность мячей не будет иметь никакого значения, и молдаванам нужно с любым счетом обыграть на выезде Андорру.

Дивизион D

Группа 2

И В Н П М О 1. Молдавия 3 2 0 1 4-1 6 2. Мальта 3 2 0 1 2-2 6 3. Андорра 2 0 0 2 0-3 0

16 ноября. Андорра — Молдавия.

19 ноября. Мальта — Андорра.