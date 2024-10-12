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Перевернутые флаги и расистские кричалки: федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА

Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
Артем Белинин
Корреспондент
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Фанаты поддерживают сборную Чехии.
Фото Global Look Press
Косово — больная тема.
Лига наций B. Группа 1
11 окт, 21:45. epet ARENA (Прага)
Чехия
2:0
Албания

Федерация футбола Албании намерена подать официальную жалобу в УЕФА. «Орлов» возмутило поведение чешских болельщиков в очной встрече с чехами (0:2), прошедшей 11 октября в Праге. Утверждается, что местные болельщики вывешивали перевернутые флаги страны и скандировали расистские кричалки. ФФА будет добиваться их наказания.

На поведение чехов пожаловались еще в первом тайме

Детали произошедшего ФФА озвучила в заявлении, опубликованном на официальном сайте. «Расистские выкрики и осквернение албанского флага нетерпимы и недопустимы на футбольном поле. Этот серьезный поступок представляет собой открытую атаку на ценности футбола и уважение между народами», — сказано в сообщении.

Также в заявлении указывается, что албанские футболисты обратились с жалобой на чешских фанатов еще во время матча. «ФФА решительно осуждает любые формы расизма и оскорбления национальных символов... Мы незамедлительно отреагировали в перерыве после первого тайма, попросив организаторов принять меры против этих действий, чтобы не радикализировать ситуацию», — подчеркнули в сообщении.

УЕФА пока официально никак не отреагировал на заявление албанцев.

Мирлинд Даку (сборная Албании).
Фото Global Look Press

Кто бы жаловался?

Достаточно забавно наблюдать жалобу в УЕФА на кричалки и оскорбления (да и вообще на что угодно) именно от ФФА. На прошедшем летом Евро-2024 албанцы побили своеобразный «рекорд» — за групповой этап умудрились заработать штрафов на 170 тысяч евро. Так много еще не платила ни одна сборная в истории турнира.

УЕФА наказывал Албанию после каждого матча в группе — на 47,5 тысячи после игры с Хорватией (фаеры, вторжение на поле, кричалки), на 37 тысяч евро после Италии (фаеры, вторжение на поле, провокационные кричалки) и на огромные 86,5 тысячи евро после Испании (вторжение на поле, фаеры, провокационные кричалки, бросание посторонних предметов).

Мирлинд Даку. «Это ужасный поступок, он меня не красит. Такое просто недопустимо». Интервью Даку — о скандале на Евро-2024

Кроме того, одна из самых скандальных историй Евро — поведение Мирлинда Даку — тоже приключилась с албанцами. После встречи с Хорватией (2:2) футболист «орлов» в мегафон призывал к насильственным действиям в отношении сербов и македонцев и позднее был наказан двухматчевой дисквалификацией. Спортсмен тогда принес официальные извинения.

Албания в Лиге наций играет в одной группе с Грузией, Украиной и Чехией. По итогам трех туров команда занимает третье место с тремя очками.

Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Чехии по футболу
УЕФА
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