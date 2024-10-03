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Мбаппе не вызвали в сборную из-за травмы. В среду он играл против «Лилля»

Дешам из-за травмы не вызвал в сборную Франции Мбаппе
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан не до конца восстановился.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии. Футболисту дали время восстановиться от травмы, хотя в среду он играл в Лиге чемпионов против «Лилля».

Поберегли лидера

Тренер французов Дидье Дешам объяснил невызов Мбаппе травмой: Килиан пропустил игру «Реала» 29 сентября, но уже спустя два дня отыграл чуть больше получаса в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).

Килиан Мбаппе. «Реал» потерял Мбаппе на три недели. Он пропустит дерби с «Атлетико»

По словам специалиста, футболисту требуется время, чтобы окончательно вылечиться. Изначально он получил повреждение 24 сентября.

«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду, — приводит слова Дешама RMC Sport. — В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение для полного восстановления. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему его не будет. Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе, я несколько раз обсуждал это с ним. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи. По сути, он играет без предсезонной подготовки, он был не в лучшей форме».

Фото Global Look Press

Что за травма у Мбаппе

Килиан повредил двуглавую мышцу бедра левой ноги в конце матча седьмого тура ла лиги с «Алавесом» (3:2). Изначально сообщалось, что француз пропустит до трех недель, однако уже спустя одну он попал в заявку на игру Лиги чемпионов с «Лиллем» и появился на поле во втором тайме.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти отмечал, что восстановление Мбаппе прошло быстро, но его появление на поле случится только при условии отсутствия риска для здоровья.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; Винисиус, Килиан Мбаппе и&nbsp;Лукас Васкес. Винисиус, Мбаппе и Родриго зажгли в 300-м матче Анчелотти, но «Реал» устроил нервотрепку. Гвардиола запутал всех с травмой Родри

Вероятно, возвращение оказалось все же преждевременным.

Мбаппе, вышедший на замену на 57-й минуте игры, не нанес ни одного удара по воротам соперника. Подобное случилось с ним впервые за 10 матчей в составе «Реала» во всех турнирах.

Теперь Килиан не попал в заявку сборной и может пропустить ближайшую игру чемпионата Испании — 5 октября мадридцы сойдутся с «Вильярреалом». О вероятном отсутствии Килиана в этой игре сообщило французское медиа L'Equipe.

Фото Global Look Press

Как Мбаппе играет в этом сезоне

Француз подписал контракт с «Реалом» этим летом, перейдя свободным агентом после шести лет в «ПСЖ». В 10 матчах во всех турнирах Мбаппе отличился семь раз, однако сразу три мяча оформил с пенальти.

Параллельно Килиан судится с бывшим клубом, который задолжал ему 55 миллионов евро. По информации L'Equipe, 15 октября дело рассмотрит объединенный апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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