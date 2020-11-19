После разгрома в Белграде главный тренер сборной России объяснил замену вратаря, оценил игру в обоих таймах и действия молодых футболистов.

— Матч с Молдавией мог повлиять на игры Лиги наций с точки зрения формы?

— Эта игра в календаре. Зачем мне тогда отвечать на этот вопрос? Это же не наша прихоть, уже несколько раз говорил об этом. Все сборные играли по три матча, и мы тоже.

— Разница в движении была большая.

— Это я вижу. Футбол, что здесь поделаешь.

— Сегодняшний результат и вылет в третью корзину на жеребьевке ЧМ могут стать поводами для вашей отставки?

— Это не ко мне вопрос. Мы начали турнир хорошо, закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. Видимо, новым игрокам не удается полноценно влиться.

— С чем связано то, что в первом тайме было много моментов, но ни одного мяча не забили?

— У них все залетало. Но надо быть объективными, сербы сегодня были свежее и лучше, они заслуженно выиграли. У нас не было необходимого движения. Когда мы физически не готовы, то выглядим хуже нашего уровня, уже не раз такое происходило.

— Объясните замену Гильерме в перерыве.

— Он неудачно сыграл, ни разу не выручил, поэтому мы посчитали необходимым его заменить. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем было его оставлять?

— Что вы думаете о том факте, что после сегодняшнего матча Россия будет играть на Евро, а Сербия — нет?

— Это же сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жаль, что пандемия нас приостановила. Сербы на чемпионат Европы не попали, значит в тот момент, когда нужно было показать свою готовность, у них по той или иной причине не получилось. У Сербии всегда была хорошая команда, но на этот раз не получилось.

— Можно ли сказать, что невызов Дзюбы был ошибкой?

— Зачем возвращаться к вопросу, который мы спокойно закрыли? Мы не хотим об этом говорить, а вы педалируете. Дзюба добавляет нам много чего в игре, но его сейчас нет по определенным причинам. Думаю, это правильное решение.

— Замены во втором тайме сработали? Вы сделали выводы на март?

— Всегда есть 45 минут, которые дают тебе возможность отыграться, хотя сегодня это было сложно сделать. Мы попытались, но не удалось, хотя моменты были. Даже гол престижа забить не смогли, но моменты у нас возникали. Нельзя делать окончательные выводы по поводу определенных футболистов. У нас никогда не было сразу так много новичков. Молодых игроков надо аккуратно вводить. Сейчас они в таком количестве играют, потому что многих нет. Надеюсь, теперь вам понятно, почему мы всегда постепенно привлекали молодых футболистов. В сборной есть свои устои, тут сложно с листа выйти и сыграть.

— У вас не было мысли уйти со скамейки по поводу игры?

— У вас какой-то особенный настрой сегодня. Давайте следующий вопрос.