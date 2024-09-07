Бельгия выиграла при пустых трибунах, конкуренты порадовали Черчесова, Луческу в порядке и в 79 лет

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Дубль Де Брейне и бенефис Опенда

Лига А

Удивительная история — Бельгия принимала Израиль в венгерском Дебрецене при пустых трибунах. Дома отпали все варианты, так как ни один бельгийский город не готов был проводить игру из-за «политической деликатности» и невозможности гарантировать безопасность соперника.

Однако даже в камерной обстановке команда Доменико Тедеско смогла подарить минутку творчества за авторством футболистов «Манчестер Сити». Доку в фирменном стиле раскачал защитника и выдал пас в центр штрафной, а Де Брейне неотразимо пробил в касание. Однако «красным дьяволам» не только не удалось развить успех — к перерыву они лишились преимущества. В протокол попала фамилия защитника хозяев Кастаня, а удар наносил только недавно перешедший в бельгийский «Юнион» Халаили.

Но класс есть класс, а израильтяне ответным голом разбудили в сопернике зверя. А скорее — персонально в Опенда, который буквально царил на поле в начале второго тайма. Сначала в сложнейшей ситуации он пяткой сбросил мяч под удар Тилемансу. Затем заработал пенальти, реализованный Де Брейне. Для полного комплекта не хватило своего гола, но тут все претензии Опенда может предъявлять только себе. Исполняя еще один 11-метровый, форвард «Лейпцига» пробил ужасно.

И В Н П М О 1. Италия 1 1 0 0 3-1 3 2. Бельгия 1 1 0 0 3-1 3 3. Франция 1 0 0 1 1-3 0 4. Израиль 1 0 0 1 1-3 0

Тур ничьих

В группе, где выступает возглавляемая Станиславом Черчесовым сборная Казахстана, оба матча первого тура завершились вничью, а считающаяся фаворитом Австрия ничем не удивила Словению. Да, команде Ральфа Рангника не повезло, когда мяч попал в руку защитнику, и сделавший себе имя в «Зальцбурге» Шешко открыл счет. Но, несмотря на быстрый ответ Лаймера, который забил в ближний угол благодаря коварному рикошету от газона, большего гости предложить не смогли. Теперь на Балканах ждут команду Черчесова, а Рангнику предстоит испытание Холанном — еще одной звездой, прошедшей выстроенную Ральфом систему «РБ».

И В Н П М О 1. Австрия 1 0 1 0 1-1 1 2. Словения 1 0 1 0 1-1 1 3. Норвегия 1 0 1 0 0-0 1 4. Казахстан 1 0 1 0 0-0 1

Поскучневшая Турция

Сборная Уэльса проводила первый матч под началом одной из валлийских легенд Крейга Беллами. Причем до национальной команды он в основном занимался молодежным футболом. Сначала курировал данное направление и академию в «Кардиффе», тренируя старшие возрасты. Потом — вместе с другом времен «Манчестер Сити» Венсаном Компани — отправился в Бельгию и принял молодежку «Андерлехта». Наконец, Беллами помогал коллеге в «Бернли», а после его ухода в «Баварию» примерно месяц числился и.о. главного тренера, а в итоге оказался в сборной.

На поле Крейг всегда выкладывался на сто с лишним процентов, и такое же отношение он прививает своей команде. Ярко сыгравшая на Евро-2024 Турция на фоне хозяев выглядела бледно, а один из символов нового поколения Барыш Йылмаз отметился только тем, что после его картинного падения в штрафной едва не спровоцировал массовую потасовку. Турка наказали за симуляцию, а вторая карточка Барыша оставила гостей в меньшинстве примерно на полчаса. Но скорее игра в меньшинстве оказалась в пользу команды Винченцо Монтеллы, и игра прикатилась к логичной нулевой ничьей.

Арда Гюлер. Фото Reuters

Лидирует же в этом квартете Исландия, которой принесли результат два угловых. После первого красивый удар нанес экс-форвард «Копенгагена» Оскарссон, недавно ставший одноклубником Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

И В Н П М О 1. Исландия 1 1 0 0 2-0 3 2. Турция 1 0 1 0 0-0 1 3. Уэльс 1 0 1 0 0-0 1 4. Черногория 1 0 0 1 0-2 0

В этот раз без скандалов

Лига C

В отборочном турнире Евро-2024 матчи этих команд получились скандальными. В Приштине косовские фанаты освистали румынский гимн и оскорбляли соперников. В Бухаресте последовала ответка в виде свиста гимну, а также скандирования «Косово — это Сербия!». Гости требовали убрать с трибун провокационные баннеры, но румынские фанаты не послушали даже своих футболистов, и арбитру пришлось увести команды с поля на 50 минут.

Об этом, естественно, не забыли. Но в центре внимания была фигура Мирчи Луческу, который в 79 лет снова возглавил сборную Румынии. Старейшина тренерского цеха вернулся к работе после того, как федерация не договорилась о новом контракте с Эдвардом Йордэнеску, а считавшийся основным кандидатом на вакантный пост Георге Хаджи ответил на предложение отказом. Так что теперь его сына тренирует старина Луческу, при котором Хаджи-старший начал играть в сборной в 80-х прошлого века.

Мирча Луческу. Фото AFP

Выводы делать еще рано, но пока все в восторге от премьеры Мирчи. Неудобный соперник разгромлен в гостях по всем статьям. Да, при ударе открывшего счет Мана неудачно сыграл голкипер, а третий гол — венец цепочки ошибок. Только эти просчеты — следствие активности румын, которые искали тренера под задачу поехать на ЧМ-2026.