Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.

400-й матч без Мбаппе и без проблем

Лига А

Франция без Мбаппе, который вроде бы восстанавливается после травмы, но спокойно играет за «Реал», а также без завершившего карьеру в сборной Гризманна — что-то совершенно непривычное. Как и Тшуамени с капитанской повязкой, хотя все прогнозы указывали на то, что этой чести в 400-м матче в истории сборной (+230=87-83) удостоится Меньян.

Только шансов Израилю все это не добавило. К тому же хозяев подвел Глазер, допустивший дикую ошибку после дальнего удара Камавинги. Да, надежный в «Арсенале» Салиба запустил себе за спину диагональ Глуха и позволил Гандельману сравнять счет, но довольно быстро «Трехцветные» вернули себе преимущество. Получается, Дидье Дешам не ошибся, выбирая между Барколя и Нкунку, который штампует голы в «Челси» и в четверг забил первый мяч за сборную с передачи Камавинги.

Концовка с голами Гендузи и Барколя — почти формальность и доказательство класса. Стоит также отметить достижение Дешама, который по числу матчей в качестве тренера сборной (162) теперь делит четвертое место с рулевым сборной ФРГ на победном ЧМ-1954 Зеппом Хербергером. Выше — уругваец Оскар Табарес (224), немец Йоахим Лев (198) и датчанин Мортен Ольсен (166).

Бельгия без Де Брейне и Лукаку долгое время выглядела несостоятельно на фоне ожившей после мрачного для себя Евро-2024 Италии, а кошмаром для команды Доменико Тедеско стали латерали хозяев. Причем это проявилось уже на 1-й минуте. Так рано «Скуадра адзурра» не забивала с 2013 года, но тут после паса Димарко мяч буквально внес в ворота Камбьязо. А в середине первого тайма их же блестящее взаимодействие увенчалось добиванием Ретеги.

Идиллию для Лучано Спаллетти нарушил жестокий подкат отправившегося в раздевалку уже на 40-й минуте Пеллегрини. К тому же наказание получилось двойным, и после красивого розыгрыша штрафного защитник де Кайпер сократил отставание ударом в верхний угол. После этого игра развернулась на 180 градусов, и второй гол «Красных дьяволов» виделся вопросом времени. Снова помог стандарт со скидкой Фаса на отлично сыгравшего на опережение Троссара. То, что Бельгия не забила еще — скорее успех бодро начавшей Италии.

Исторический успех и шок для Англии

Лига B

Ли Карсли оригинально решил проблему отсутствия в заявке Кейна. Капитанская повязка перешла к впервые удостоившемуся такой чести Стоунсу, а в линию атаки без классического центрфорварда удалось одновременно уместить Палмера, Фодена и Беллингема. Последний вполне мог открыть счет, однако Влаходимос вытащил удар Джуда из-под перекладины.

А вот обычно надежный Пикфорд в этом раз чудил, допустив две ошибки подряд. В первом случае, когда кипер завозился с мячом за пределами штрафной, его обокрали, и после удара Бакасетаса невероятный вынос с ленточки удался Колвиллу. А после углового и просчета Пикфорда на выходе гол греков отменили из-за офсайда. В свою очередь Грецию, которая вполне себе оправдывала статус лидера группы, простил промахнувшийся из хорошей позиции Палмер.

В целом же игра складывалась так, что успех классно разобравшегося с защитниками Павлидиса, который забил первый в истории Греции гол на «Уэмбли», совсем не удивил. Свое достижение эллины отметили трогательно — подняв футболку ушедшего накануне из жизни бывшего защитника сборной и уроженца Англии Балдока. А если бы не небольшой офсайд, приведший к отмене еще одного гола гостей, для британцев все закончилось бы гораздо раньше, и Пикфорда сравняли бы с землей за неудачный ввод мяча рукой.

Впрочем, теперь достанется всем, за исключением замененного из-за травмы Сака. Хотя многие до сенсационной развязки успели вспомнить знаменитое: «Ну а кто еще?» — в исполнении Беллингема после его, как казалось, спасительного удара с паса Уоткинса. Только Греция при 1:1 не закрылась в своей штрафной, отстаивая почетную ничью, а рванула к чужим воротам и в добавленное время усилиями Павлидиса с десятой попытки добыла историческую победу над Англией! Сентябрьские восторги от первых матчей Карсли уже забыты. Тема Гвардиолы во главе «Трех львов» снова актуальна.

Падение рекорда

Пока Казахстан под началом Станислава Черчесова без шансов проигрывал Австрии, Норвегия устроила осаду ворот Облака. И если на первых минутах вратаря после атаки Холанна на ленточке подстраховал Балковец, то после дальнего удары Нусы добивание Эрлинга позволило форварду «Манчестер Сити» повторить бомбардирский рекорд сборной. Чтобы забить 33 гола, ему хватило 36 матчей.

Впрочем, хорошая скорострельность была и у Йергена Юве, который оставался лучшим снайпером целых 87 лет. Капитан сборной, выигравшей бронзу на Олимпиаде-1936, провел за национальную команду всего 45 игр и закончил карьеру еще до начала Второй мировой войны. Но учитывая, как часто играют сейчас сборные и сколько лет впереди у Холанна, трудно представить, на какой космический для страны уровень поднимется планка нового рекорда.

На данный момент — это 34 точных удара, причем и к успеху Серлота нынешний капитан норвежцев имел прямое отношение. Своим давлением Холанн спровоцировал сразу две ошибки бывшего защитника «Сочи» Дркушича. И, конечно, нужно отметить голкипера скандинавов Нюланна, который при счете 1:0 сохранил преимущество двумя крутыми сейвами.

Сложно без Сперцяна

Лига С

В отсутствие получившего повреждение Сперцяна армянская команда большую часть первого тайма выглядела бледно, а Чанчаревич не выручил, пропустив в ближний угол. Реанимировал гостей блестящий штрафной в исполнении Селарайана, после чего во втором тайме Армения перехватила инициативу. Казалось, она дожмет фарерцев, которых после красивого прохода Севикяна спас вратарь. Но потом зазвучали тревожные звонки, и если Чанчаревич не дал Беньяминсену оформить дубль, то ошибка защитника «Краснодара» Арутюняна поставила армян на грань катастрофы. Ее в добавленное время отменил с острого угла забивший в ближний угол Манвелян, но ничья — не то, на что рассчитывала его команда.

Лига D

Настроенная на выход в лигу С Молдавия прошла первый круг со стопроцентным результатом и без пропущенные мячей. До победы в группе достаточно будет набрать очки против Мальты. Что до встречи с Андоррой, то в ней приняли участие два представителя РПЛ — спартаковец Рябчук и полузащитник «Факела» Моцпан.