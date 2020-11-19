Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой — о позоре национальной команды в матче с Сербией (0:5)

— Думаю, прежде всего, Станислав Черчесов должен ответить на накопившиеся у футбольной общественности вопросы, — считает Мостовой. — Мы все видели своими глазами. Безобразный первый тайм! Хотя забей Заболотный в дебюте встречи, может быть, все сложилось иначе.

Но сейчас нет смысла рассуждать в сослагательном наклонении. Антон шансом не воспользовался, и мы получили четыре мяча в свои ворота. Сербы ничего сверхъестественного не показывали. Но когда доходили до нашей штрафной, то забивали на классе, на мастерстве. Да, можно посетовать на кадровые проблемы, но ведь и у хозяев выбыло сразу несколько человек. А после перерыва сербы просто уже думали, как бы им спокойно закончить этот матч. Вот и все. И каков итог?

— 0:5.

— Опять мы никуда не вышли из своей группы в Лиге наций. И раньше-то ничего не выигрывали, а сборников почему-то считали героями. Но что с командой происходит в решающие моменты? В том году уступили шведам, сейчас — с позором сербам. Даже не знаю, что тут еще можно добавить.

— Вы упомянули Заболотного. У него было, по меньшей мере, пять моментов. Что это — невезение или уровень мастерства?

— Скорее — второе. Да порой в РПЛ Антон и забивает очень красивые, породистые мячи. Но в систему это никак не переходит. Если бы форвард стабильно на протяжении нескольких лет клал по 10-12 голов за сезон, я бы еще понял. А тут скорее можно говорить просто о вспышках.

— Может быть, стоило выпустить Соболева или Чалова?

— Тренеру виднее. Но Чалов и Соболев как минимум не хуже. И моложе, и подвижнее, и техничнее.

— И как тут опять не вспомнить о Дзюбе.

— А сейчас обязательно пойдут разговоры о том, что тренер зря его не позвал на эти матчи. Но зачем это опять обсуждать, ворошить? Так сложилось. Артем же сам признал, что в какой-то степени виноват. В принципе, весной он вернется в национальную команду. И его никто из сборной не отчислял, как многие подумали.

— И все-таки — не погорячился ли Черчесов, отказавшись от его услуг сейчас?

— Что сделано — то сделано. И потом — мы не знаем всей внутренней кухни. Мне очень не понравилось, что из всей этой ситуации, видео, сделали шоу... Даже на федеральных каналах обсуждали как проблему вселенского масштаба. Бред какой-то. Мир перевернулся!

— Матч в Белграде показал, что в России нет хотя бы двух сильных центральных защитников?

— А вы мне сходу назовете двух центральных защитников сербов? Понимаете, дело не в персоналиях. Не ищите крайних, не переходите сейчас на личности. Проблема шире.

— Что вы имеете в виду?

— Я всем периодически говорю одно и то же: «Ребята, забудьте уже домашний чемпионат мира. Он был два с половиной года назад. И мы там ничего не выиграли». Но почему-то всех сделали героями... За что? Нельзя было так превозносить футболистов и тренеров. В спорте мелочей нет, эту игру не обманешь... У нас общество почему-то витало в облаках. А виноватыми оказывались те, кто говорил правду. Сейчас-то все начнут критиковать сборную, снимут розовые очки. Но мы, футбольные люди, никогда и не обольщались результатами. И мы не критики, хотя нас такими и считают.

— Несправедливо?

— Да я не критикую! А говорю то, что есть. В отличие от многих экспертов, которые не знают, как к мячу подойти, прожил целую жизнь в футболе! Просто не понимаю, когда четвертьфинал домашнего (подчеркиваю — домашнего) чемпионата мира считают грандиозным успехом. Говорят, что сборная подарила тогда праздник людям? Согласен. Но она и должна было это сделать, так как турнир проходил в России! Вот что я имел в виду.

— Позвольте еще один вопрос про конкретного игрока. Наверняка вы гораздо большего ждали от уехавшего в «Аталанту» Алексея Миранчука? А в итоге Черчесов заменил его и брата Антона уже в перерыве.

— Вы опять хотите говорить про отдельных футболистов. Не надо переходить на персоналии. Алексей Миранчук? Он правильно поступил, что уехал в Италию, не испугался. Зачем все вешать на него? У нас же есть другие звезды... Почему они никуда не уезжают? Потому что в Европе они никому не нужны. Там игроки такого уровня стоят в очереди и ждут, чтобы им предложили хоть какой-то контракт. А у нас зарплаты явно не соответствуют уровню футболистов. Сейчас нас опустили с небес на землю. Может быть, какой-то сдвиг в общественном сознании наконец-то произойдет. Просто нужно реально смотреть на вещи и не делать из людей героев на ровном месте.

— За Жиркова обидно? Он явно не таким представлял себе свой сотый матч за сборную

— Ну что поделать... Юра-то как раз молодец. На протяжении долгих лет показывает свой высокий уровень, профессионально относится к себе. Неслучайно в 37 лет выходит в майке национальной команды. Он же уже завершал карьеру в сборной. Просто его позвал тренер, и человек согласился. Бывает... В любом случае, Юру буду помнить по другим, гораздо более ярким матчам.

— Парадоксально, что так бездарно сборная проиграла в день столетия Константина Ивановича Бескова.

— Да уж. День начинался неплохо. Мне звонили, спрашивали про Бескова, так как при нем провел свои первые два с половиной года в «Спартаке», чемпионом СССР становился. А видите, на какой черной ноте все закончилось... У меня о Константине Ивановиче сохранились только самые теплые воспоминания. Вместе с Романцевым эти два специалиста нашли меня, 16-летнего паренька, и встроили в футбольную жизнь. В какой-то степени мне повезло, что я попался на их славном пути. Правда, сейчас меня уже мало что связывает со «Спартаком». Даже на уровне ветеранского футбола далек от этой команды, выступаю только как болельщик красно-белых.