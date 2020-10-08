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Зума вызван в сборную Франции

01:02
Курт Зума. Фото Twitter
Курт Зума. Фото Twitter
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Защитник «Челси» Курт Зума получил вызов в сборную Франции. 25-летний француз приглашен из-за того, что у Дайота Упамекано возникли проблемы с желудком в товарищеском матче против Украины (7:1).

— На всякий случай, из-за проблем, которые могут вызвать медицинские протоколы и все, что с этим связано, Курт присоединится к нам в четверг, — сказал главный тренер французов Дидье Дешам после игры с Украиной.

Сборная Франции в рамках Лиги наций сыграет со сборными Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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