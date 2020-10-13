«Зрители нас великолепно поддержали. Мы ждем этого». Черчесов — о важности болельщиках на трибунах
14:09
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) отметил поддержку болельщиков и их наличие на стадионе. Россияне проведут третий домашний матч в октябре — ранее они приняли Швецию на «ВЭБ Арене» и Турцию на «ВТБ Арене».
«Акустика на «ВТБ Арене» хорошая. Зрители нас великолепно поддержали. Мы ждем этого. Будем делать максимум, чтобы мы друг от друга зависели и друг друга заводили», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)
Опрос
проголосовало: 1455Все опросы
Как закончится матч Лиги наций Россия — Венгрия?
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...