Златко Далич настроен на победу Хорватии в матче с Францией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от матча с Францией в 4-м туре Лиги наций.

«Хочу увидеть ту же самоотдачу, подход, агрессию, интенсивность и мотивацию, что и в двух предыдущих матчах. Это дает нам уверенность в том, что мы способны добиваться хороших результатов. В последних трех матчах с Францией мы неизменно были близки к хорошему результату», — цитирует Далича пресс-служба УФЕА.

Матч между Хорватией и Францией в групповой стадии Лиги наций состоится 13 июня. Начало — в 21.45 мск.