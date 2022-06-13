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Сегодня, 09:59

Златко Далич настроен на победу Хорватии в матче с Францией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об ожиданиях от матча с Францией в 4-м туре Лиги наций.
«Хочу увидеть ту же самоотдачу, подход, агрессию, интенсивность и мотивацию, что и в двух предыдущих матчах. Это дает нам уверенность в том, что мы способны добиваться хороших результатов. В последних трех матчах с Францией мы неизменно были близки к хорошему результату», — цитирует Далича пресс-служба УФЕА.

Матч между Хорватией и Францией в групповой стадии Лиги наций состоится 13 июня. Начало — в 21.45 мск.

Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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Лига наций, расписание и трансляции 13 июня: Франция — Хорватия и другие матчи
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