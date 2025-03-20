Футбол
Далич: «Хочу, чтобы к ответному матчу с Францией сохранилась интрига»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич перед матчем Лиги наций против Франции отметил, что его команде нужно сыграть больше, чем на 100 процентов.

«Франция — фантастическая команда. У них собственный фирменный стиль, они чрезвычайно быстро перестраиваются и способны наказать за любую ошибку. Мы должны быть осторожны, нельзя спешить и давать сопернику ловить себя на контратаках. Самое опасное — это терять мяч. Мы хотим попасть в четверку лучших, но для этого предстоит решить тяжелейшую задачу.

Хочу, чтобы к ответному матчу сохранилась интрига. Во Франции будет еще тяжелее. Нам надо сыграть больше чем на 100 процентов, провести большой матч. Хотим показать свой класс и быть конкурентоспособными», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Хорватии и Франции состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
