Зинченко: «После поражения от Германии в очередной раз убедился, какой украинский народ»
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после поражения в матче 5-го тура Лиги наций против Германии (1:3) пожаловался на украинских болельщиков.
«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти», — написал Зинченко на своей странице в Instagram.
«Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», — заявил Зинченко.
Позже футболист закрыл аккаунт в соцсетях.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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