Зинченко: «После поражения от Германии в очередной раз убедился, какой украинский народ»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после поражения в матче 5-го тура Лиги наций против Германии (1:3) пожаловался на украинских болельщиков.

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на ЧУЖОЙ половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти», — написал Зинченко на своей странице в Instagram.

«Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой», — заявил Зинченко.

Позже футболист закрыл аккаунт в соцсетях.