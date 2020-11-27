Полузащитник Александр Зинченко прокомментировал решение УЕФА присудить Украине техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

«Это новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно — это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле», — сказал Зинченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Из-за вспышки коронавируса в украинской команде врач кантона Люцерн запретил проведение встречи, а УЕФА вынесла решение о поражении команды Андрея Шевченко. После этого украинцы опустились на последнее место группы и покинули элитный дивизион.