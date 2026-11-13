Зидан рассказал, что его расстроило в матче с Италией

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал поражение от Италии (1:3) в матче Лиги наций УЕФА.

«Мы хорошо играли в некоторые периоды на протяжении матча, особенно в первом тайме. Это правда, что Франции не удалось забить больше, но мы создали много моментов и даже дважды попали в каркас ворот. Не все было плохо. Пожалуй, единственное, что меня расстроило, — это то, что мы не смогли отреагировать на второй гол Италии. Во втором тайме было чуть больше проблем в обороне», — приводит официальный сайт УЕФА слова Зидана.

Итальянцы набрали 10 очков и вышли на первое место в группе 1, опередив Францию, у которой тоже 10 очков.