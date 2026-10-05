Жезуш: «Если Роналду хочет быть в сборной Португалии, он может вернуться, когда захочет»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду может вернуться в национальную команду.

«Я не знаю, что произойдет, для меня все открыто. Он должен решить, как сложится его жизнь, до вызова в сборную. Если он играет и хочет быть в национальной команде, он может вернуться, когда захочет, почему бы и нет? Это было недоразумение, и, на мой взгляд, его легко разрешить. Наскокько я понимаю, все в порядке. Когда это разрешится? Не знаю, посмотрим», — цитирует Жезуша A Bola.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии перед матчем группового турнира Лиги наций против Дании (4:2). Как сообщали СМИ, у 41-летнего футболиста возник конфликт с главным тренером Жорже Жезушем, при этом специалист заявлял об отсутствии между ними недопониманий. По информации O Jogo, Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии.