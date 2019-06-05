Жоау Феликс стал самым молодым игроком в истории сборной Португалии

Сборная Португалии сегодня сыграет со сборной Швейцарии в матче 1/2 финала Лиги наций. В стартовом составе в нападении сыграет футболист "Бенфики" Жоау Феликс.

Он стал самым молодым игроком, который выйдет на поле в матче за основную команду Португалии. Сегодня ему исполнилось 19 лет и 207 дней. Он превзошел достижение Ренату Санчеша, установленное в 2016 году.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр