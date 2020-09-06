Жирков обошел Черчесова
Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии (3:1) в 37 лет и 14 дней.
Таким образом футболист «Зенита» превзошел достижение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который, будучи игроком, свой последний матч в ее составе провел в 36 лет и 174 дней.
Во встрече против Венгрии Жирков вышел на замену и на три дня улучшил свой показатель. Теперь Юрий Валентинович занимает второе место в списке самых возрастных сборников, уступая по этому показателю лишь Сергею Игнашевичу — 38 лет 359 дней.
Самые возрастные игроки в истории сборной России
|
Игрок
|
Турнир
|
Соперник
|
Возраст
|
з. Сергей Игнашевич
|
ЧМ
|
Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)
|
38 лет 359 дней
|
з. Юрий Жирков
|
ЛН
|
Венгрия — 3:2 (г)
|
37 лет 17 дней
|
в. Станислав Черчесов
|
ТМ
|
Израиль — 1:4 (г)
|
36 лет 174 дня
|
п. Александр Мостовой
|
ЧЕ
|
Испания — 0:1
|
35 лет 294 дня
|
з. Роман Шаронов
|
ТМ
|
Уругвай — 1:1 (д)
|
35 лет 259 дней
|
п. Роман Широков
|
ЧЕ
|
Уэльс — 0:3
|
34 года 349 дней
|
з. Олег Кузьмин
|
ТМ
|
Франция — 2:4 (г)
|
34 года 324 дня
|
з. Виктор Онопко
|
ТМ
|
Литва — 4:3 (д)
|
34 года 308 дней
Если же учитывать и советский период, то Жирков на третьей строчке. Помимо Игнашевича, он также уступает легендарному советскому вратарю Льву Яшину — свою последнюю встречу за сборную СССР голкипер провел в 37 лет и 267 дней. (Денис Аль-Юсифи)
Самые возрастные игроки в истории сборной СССР/России
|
Игрок
|
Турнир
|
Соперник
|
Возраст
|
з. Сергей Игнашевич
|
ЧМ
|
Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)
|
38 лет 359 дней
|
в. Лев Яшин
|
ОЧЕ
|
Греция — 4:0 (д)
|
37 лет 267 дней
|
з. Юрий Жирков
|
ЛН
|
Венгрия — 3:2 (г)
|
37 лет 17 дней
|
в. Станислав Черчесов
|
ТМ
|
Израиль — 1:4 (г)
|
36 лет 174 дня
|
н. Олег Блохин
|
ТМ
|
ФРГ — 0:1 (г)
|
35 лет 320 дней
|
п. Александр Мостовой
|
ЧЕ
|
Испания — 0:1
|
35 лет 294 дня
|
з. Роман Шаронов
|
ТМ
|
Уругвай — 1:1 (д)
|
35 лет 259 дней
|
п. Игорь Нетто
|
ТМ
|
Австрия — 0:0 (д)
|
35 лет 127 дней