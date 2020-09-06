Жирков обошел Черчесова

Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии (3:1) в 37 лет и 14 дней.

Таким образом футболист «Зенита» превзошел достижение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который, будучи игроком, свой последний матч в ее составе провел в 36 лет и 174 дней.

Во встрече против Венгрии Жирков вышел на замену и на три дня улучшил свой показатель. Теперь Юрий Валентинович занимает второе место в списке самых возрастных сборников, уступая по этому показателю лишь Сергею Игнашевичу — 38 лет 359 дней.

Самые возрастные игроки в истории сборной России

Игрок Турнир Соперник Возраст з. Сергей Игнашевич ЧМ Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4) 38 лет 359 дней з. Юрий Жирков ЛН Венгрия — 3:2 (г) 37 лет 17 дней в. Станислав Черчесов ТМ Израиль — 1:4 (г) 36 лет 174 дня п. Александр Мостовой ЧЕ Испания — 0:1 35 лет 294 дня з. Роман Шаронов ТМ Уругвай — 1:1 (д) 35 лет 259 дней п. Роман Широков ЧЕ Уэльс — 0:3 34 года 349 дней з. Олег Кузьмин ТМ Франция — 2:4 (г) 34 года 324 дня з. Виктор Онопко ТМ Литва — 4:3 (д) 34 года 308 дней

Если же учитывать и советский период, то Жирков на третьей строчке. Помимо Игнашевича, он также уступает легендарному советскому вратарю Льву Яшину — свою последнюю встречу за сборную СССР голкипер провел в 37 лет и 267 дней. (Денис Аль-Юсифи)

Самые возрастные игроки в истории сборной СССР/России