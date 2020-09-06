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Жирков обошел Черчесова

21:25
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Юрий Жирков (№18). Фото Reuters
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Юрий Жирков (№18). Фото Reuters
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Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии (3:1) в 37 лет и 14 дней.

Таким образом футболист «Зенита» превзошел достижение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который, будучи игроком, свой последний матч в ее составе провел в 36 лет и 174 дней.

Во встрече против Венгрии Жирков вышел на замену и на три дня улучшил свой показатель. Теперь Юрий Валентинович занимает второе место в списке самых возрастных сборников, уступая по этому показателю лишь Сергею Игнашевичу — 38 лет 359 дней.

Самые возрастные игроки в истории сборной России

Игрок

Турнир

Соперник

Возраст

з. Сергей Игнашевич

ЧМ

Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)

38 лет 359 дней

з. Юрий Жирков

ЛН

Венгрия — 3:2 (г)

37 лет 17 дней

в. Станислав Черчесов

ТМ

Израиль — 1:4 (г)

36 лет 174 дня

п. Александр Мостовой

ЧЕ

Испания — 0:1

35 лет 294 дня

з. Роман Шаронов

ТМ

Уругвай — 1:1 (д)

35 лет 259 дней

п. Роман Широков

ЧЕ

Уэльс — 0:3

34 года 349 дней

з. Олег Кузьмин

ТМ

Франция — 2:4 (г)

34 года 324 дня

з. Виктор Онопко

ТМ

Литва — 4:3 (д)

34 года 308 дней

Если же учитывать и советский период, то Жирков на третьей строчке. Помимо Игнашевича, он также уступает легендарному советскому вратарю Льву Яшину — свою последнюю встречу за сборную СССР голкипер провел в 37 лет и 267 дней. (Денис Аль-Юсифи)

Самые возрастные игроки в истории сборной СССР/России

Игрок

Турнир

Соперник

Возраст

з. Сергей Игнашевич

ЧМ

Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)

38 лет 359 дней

в. Лев Яшин

ОЧЕ

Греция — 4:0 (д)

37 лет 267 дней

з. Юрий Жирков

ЛН

Венгрия — 3:2 (г)

37 лет 17 дней

в. Станислав Черчесов

ТМ

Израиль — 1:4 (г)

36 лет 174 дня

н. Олег Блохин

ТМ

ФРГ — 0:1 (г)

35 лет 320 дней

п. Александр Мостовой

ЧЕ

Испания — 0:1

35 лет 294 дня

з. Роман Шаронов

ТМ

Уругвай — 1:1 (д)

35 лет 259 дней

п. Игорь Нетто

ТМ

Австрия — 0:0 (д)

35 лет 127 дней

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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