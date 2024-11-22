Сборная Германии сыграет с Италией в четвертьфинале Лиги наций

В Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций.

В четвертьфинале сыграют Италия — Германия, Дания — Португалия, Нидерланды — Испания и Хорватия — Франция. Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.

Также определились пары в стыковых матчах:

Лиги A/B

Турция — Венгрия

Украина — Бельгия

Австрия — Сербия

Греция — Шотландия

Лиги B/C

Косово — Исландия

Болгария — Ирландия

Армения — Грузия

Словакия — Словения

Лиги C/D

Гибралтар — Латвия

Мальта — Люксембург

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B пройдут 20 и 23 марта 2025 года, стыки между Лигами C/D — 26 и 31 марта.