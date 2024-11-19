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Жеребьевка плей-офф Лиги наций: дата и время начала

22 ноября пройдет жеребьевка плей-офф Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится в пятницу, 22 ноября.
Фото Global Look Press

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится в пятницу, 22 ноября. Процедура пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени.

Будут проведены четыре жеребьевки.

Стыковые матчи между Лигами C и D. Эта жеребьевка определит две пары, в которых пойдет борьба за повышение/понижение в классе между двумя лучшими командами с четвертых мест в группах Лиги C и двумя командами, занявшими вторые места в группах Лиги D.

Стыковые матчи между Лигами B и C. Жеребьевка определит четыре пары, в которых пойдет борьба за повышение/понижение в классе между третьими командами групп Лиги В и вторыми командами групп Лиги С.

Стыковые матчи между Лигами A и B. Жеребьевка определит четыре пары, в которых пойдет борьба за повышение/понижение в классе между третьими командами групп Лиги А и вторыми командами групп Лиги В.

Плей-офф Лиги A. Жеребьевка определит четыре четвертьфинальные пары между победителями и обладателями вторых мест групп Лиги А. Также пройдет жеребьевка потенциальных пар июньского финального турнира.

Футбол
Лига наций УЕФА
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