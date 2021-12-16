Жеребьевка Лиги наций УЕФА: все корзины всех дивизионов турнира

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА-2022/23. Церемония начнется в 20.00 по московскому времени.

Перед жеребьевкой сборные в каждом из четырех дивизионов были распределены по четырем корзинам по результатам в Лиге наций-2020/21 с учетом перехода между лигами, итогов финальной стадии и еще не сыгранных стыковых матчей.

В дивизионах A, B и C примут участие по 16 сборных, которые будут поделены на 4 группы по 4 команды. Оставшиеся 7 сборных сформируют две группы дивизиона D, одна будет состоять из 4 команд, другая — из 3.

Сборная России примет участие в дивизионе B Лиги наций.

Дивизион A

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Дивизион B

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния, Исландия

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Дивизион C

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия

Корзина 2: Греция, Белоруссия, Люксембург, Македония

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово

Корзина 4: Казахстан/Молдавия, Кипр/Эстония, Гибралтар, Фарерские острова*

Дивизион D

Корзина 1: Казахстан/Молдавия, Кипр/Эстония, Лихтенштейн, Мальта*

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

* Состав четвертой корзины дивизиона C и первой корзины дивизиона D будет окончательно определен после проведения стыковых матчей, которые состоятся в марте 2022 года. В рамках стыковых игр состоятся встречи Казахстан — Молдавия и Кипр — Эстония. Победители будут выступать в дивизионе C, проигравшие — в дивизионе D.

Матчи группового этапа Лиги наций состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года. Победители четырех групп дивизиона A попадут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2023 года. Победители групп в дивизионах B, C и D, поднимутся на дивизион выше.

Команды, которые займут последние места в своих группах в дивизионах A и B, опустятся на дивизион ниже. Сборные, занявшие последние места в дивизионе C, проведут стыковые матчи в марте 2024 года. Победители сохранят места в дивизионе C, проигравшие опустятся в дивизион D.