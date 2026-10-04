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Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес удалила пост с критикой главного тренера сборной Португалии

Жена Роналду Родригес удалила пост с критикой главного тренера сборной Португалии

Павел Лопатко
Джорджина Родригес.
Фото Getty Images

Супруга нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес удалила из соцсети пост с критикой в адрес главного тренера национальной команды Жорже Жезуша, сообщает A Bola.

По данным источника, в своей публикации Родригес опиралась на недостоверную цитату экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

В удаленном посте Родригес резко высказалась о наставнике национальной команды, заявив, что она «не понимает, как этот человек может носить имя Христа».

41-летний Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги наций против Дании (3:2). Ранее тренер принял решение не выпускать нападающего на поле в игре с Норвегией (2:1), хотя, по данным СМИ, между ним и футболистом существовала договоренность, что Роналду сыграет 30 минут.

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Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Жорже Жезуш
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