Зайнутдинов может пропустить матч с Белоруссией
11:16
Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов в матче Лиги наций против Литвы (2:0) получил повреждение и был вынужден замениться.
Участие хавбека ЦСКА в предстоящей игре со сборной Белоруссией остается под вопросом из-за проблемы с голеностопом, сообщает Kazfootball.kz
Следующий матч сборная Казахстана проведет против Белоруссии, встреча состоится в понедельник, 7 сентября, начало — в 17.00 по московскому времени.
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