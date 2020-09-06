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Зайнутдинов может пропустить матч с Белоруссией

11:16
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Полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов в матче Лиги наций против Литвы (2:0) получил повреждение и был вынужден замениться.

Участие хавбека ЦСКА в предстоящей игре со сборной Белоруссией остается под вопросом из-за проблемы с голеностопом, сообщает Kazfootball.kz

Следующий матч сборная Казахстана проведет против Белоруссии, встреча состоится в понедельник, 7 сентября, начало — в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://kazfootball.kz/news/50123

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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