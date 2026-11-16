Защитник сборной Испании Ляпорт после завершения победной серии: «В футбольном смысле это не конец света»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт прокомментировал поражение от сборной Англии (2:3) в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги наций.

«Это момент, когда нам нужно быть немного аналитиками и немного самокритичными. После всех этих беспроигрышных матчей это случай начать все заново. Я предпочту смотреть на себя, а не говорить об Англии, потому что за время нашей длинной серии мы играли с подходом, который предполагает больше риска с мячом. Это работало на нас, но я не думаю, что сегодня мы сделали это в достаточной мере. В футбольном смысле это не конец света. Мы квалифицировались, и нам просто нужно начать все заново», — цитирует 32-летнего футболиста сайт УЕФА.

Англия прервала 43-матчевую серию Испании без поражений.

Сборная Испании (15 очков после 6 матчей) заняла 2-е место в таблице группы 3 дивизиона А Лиги наций.