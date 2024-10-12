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Сегодня, 08:25

Киммих о победе Германии над Боснией: «Мы могли выиграть более убедительно»

Алина Савинова
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Защитник сборной Германии Йозуа Киммих отреагировал на победу над Боснией и Герцеговиной в 3-м туре группового турнира Лиги наций.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Юлиана Нагельсманна. У немцев дубль оформил Дениз Ундав.

«Я доволен победой. Мы проделали хорошую работу, хотя могли выиграть и более убедительно. Во втором тайме упустили шанс решить исход матча пораньше. В целом мы контролировали игру, имели пару моментов, чтобы забить третий мяч. Если бы забили его, было бы поспокойнее. Пожалуй, это единственное, что не понравилось сегодня. А в остальном, считаю, мы показали солидную игру», — приводит пресс-служба УЕФА слова Киммиха.

Дениз Ундав (сборная Германии). Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане

Германия идет на первом месте в группе 3 Лиги А с семью очками. В следующем матче турнира немцы 14 октября примут Нидерланды.

Йозуа Киммих
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
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