Защитник «Реала» получил травму в матче против сборной Украины

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Регилон получил растяжение лодыжки в матче Лиги наций против Украины (4:0), сообщает пресс-служба испанской национальной команды.

Сроки возвращения 23-летнего футболиста пока неизвестны.

Сезон-2019/20 Регилон провел в «Севилье» также на правах аренды, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро.