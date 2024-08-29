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Сегодня, 12:05

Защитник московского «Динамо» Даса вызван в сборную Израиля

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Защитник московского «Динамо» Эли Даса вызван в сборную Израиля на сентябрьские матчи Лиги наций.

Израильтяне сыграют против Бельгии (6 сентября) и Италии (9 сентября).

Кроме того, в сборную Израиля приглашен нападающий «Маккаби» Тель-Авив Дор Тургеман. Ранее «СЭ» сообщал, что форвардом активно интересуется ЦСКА.

32-летний Даса выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел за клуб 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

Эли Швидлер

Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)
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