Защитник московского «Динамо» Даса вызван в сборную Израиля

Защитник московского «Динамо» Эли Даса вызван в сборную Израиля на сентябрьские матчи Лиги наций.

Израильтяне сыграют против Бельгии (6 сентября) и Италии (9 сентября).

Кроме того, в сборную Израиля приглашен нападающий «Маккаби» Тель-Авив Дор Тургеман. Ранее «СЭ» сообщал, что форвардом активно интересуется ЦСКА.

32-летний Даса выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 он провел за клуб 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

Эли Швидлер