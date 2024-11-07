Защитник «Динамо» Даса вызван в сборную Израиля на матчи Лиги наций

Защитник московского «Динамо» Эли Даса вызван в сборную Израиля на матчи Лиги наций УЕФА.

Израильтяне сыграют против сборных Франции (14-но ноября в Париже) и Бельгии (17-го ноября в Будапеште).

Главный тренер сборной Израиля, Ран Бен-Шимон, включил капитана национальной команды в список игроков.

В текущем сезоне 31-летний Даса провел за бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Эли Швидлер