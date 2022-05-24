Защитник «Ахмата» из-за травмы пропустит игру сборной Казахстана в Лиге наций

Защитник «Ахмата» Марат Быстров не поможет сборной Казахстана в ближайших играх Лиги наций, сообщает Meta-ratings.kz.

29-летний Быстров получил вызов в сборную Казахстана, однако не приедет на сбор по причине травмы, полученной в составе грозненской команды. В ближайшее время игрока ждут процессы лечения и восстановления.

Вместо Марата Быстрова вызов в сборную получил игрок из резервного состава — Алибек Касым из «Актобе».

На прошедшей неделе Быстров продлил контракт с «Ахматом». Новое соглашение казахстанца рассчитано на два года.

Напомним, 3 июня сборная Казахстана домашним матчем стартует в новом розыгрыше Лиги наций. Соперником казахстанской сборной станет Азербайджан.