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Сегодня, 22:49

Защитник «Ахмата» из-за травмы пропустит игру сборной Казахстана в Лиге наций

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Марат Быстров не поможет сборной Казахстана в ближайших играх Лиги наций, сообщает Meta-ratings.kz.

29-летний Быстров получил вызов в сборную Казахстана, однако не приедет на сбор по причине травмы, полученной в составе грозненской команды. В ближайшее время игрока ждут процессы лечения и восстановления.

Вместо Марата Быстрова вызов в сборную получил игрок из резервного состава — Алибек Касым из «Актобе».

На прошедшей неделе Быстров продлил контракт с «Ахматом». Новое соглашение казахстанца рассчитано на два года.

Напомним, 3 июня сборная Казахстана домашним матчем стартует в новом розыгрыше Лиги наций. Соперником казахстанской сборной станет Азербайджан.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/sbornaya-kazakhstana-poteryala-ocherednogo-opytnogo-futbolista-on-vystupaet-v-rpl-1274528/
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