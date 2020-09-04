Вратарь сборной России Антон Шунин в Instagram поделился мыслями о матче 1-го тура Лиги наций против Сербии (3:1).

«На тренировке перед матчем Гинтарас (Стауче, тренер вратарей сборной России — прим. «СЭ») сказал: «Готовься спокойно, получи удовольствие от игры», — написал Шунин в публикации.

«Защищать ворота сборной своей страны — это кайф. И большая ответственность. Жаль, что на родном стадионе не было болельщиков, но трансляция в Нижнем Новгороде — это тоже круто. Спасибо вам! Уже через пару дней Венгрия — все мысли о ней. Нам нужен результат», — подытожил вратарь «Динамо».

Матч Венгрия — Россия состоится 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).