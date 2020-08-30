Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему рассказал о причине первоначального невызова нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Соболев не был включен в первоначальный состав из-за конфликта с капитаном сборной Артемом Дзюбой, о чем сообщил сам Черчесов. После этого Соболев поговорил с Дзюбой и уладил конфликт, и в воскресенье был вызван в национальную команду вместо получившего травму Евгения Луценко.

— Вызывать игрока и заниматься тут примирением неправильно, — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов. — Завтра Саша приедет, мы спокойно обсудим тему. Я видел этот конфликт во время игры, узнал информацию. Если они до того не сделали, нужно сделать это сейчас. Они это сделали.

Много хороших игроков не бывает, разбрасываться ими мы не должны. Понятно, что любить друг друга никто не должен. Саша все прекрасно понял, они поговорили.