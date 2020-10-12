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«Закономерный результат». Черчесов — о ничьей с Турцией

00:23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал закономерной ничью в матче Лиги наций против Турции (1:1).

— Думаю, что игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу, но надо быть объективным: ничья — закономерный результат, — считает Черчесов. — Обе команды играли на победу, но поделили очки. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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