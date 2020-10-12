«Закономерный результат». Черчесов — о ничьей с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал закономерной ничью в матче Лиги наций против Турции (1:1).
— Думаю, что игра зрителям понравилась. Мы настраивались на победу, но надо быть объективным: ничья — закономерный результат, — считает Черчесов. — Обе команды играли на победу, но поделили очки. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.