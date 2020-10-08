«Краснодар» в Twitter предложил болельщикам определиться, за кого они будут болеть в контрольном матче Россия — Швеция.

Пресс-служба клуба напомнила, что в составе сборной Швеции есть три игрока клуба — полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Ольссон, а также нападающий Маркус Берг, а вот за Россию могут сыграть защитник Игорь Смольников и полузащитник Юрий Газинский.

«За кого болеем, «быки»?, — подписал пост «Краснодар».

Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).