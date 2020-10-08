«За кого болеем, «быки»? «Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем Россия — Швеция
«Краснодар» в Twitter предложил болельщикам определиться, за кого они будут болеть в контрольном матче Россия — Швеция.
Пресс-служба клуба напомнила, что в составе сборной Швеции есть три игрока клуба — полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Ольссон, а также нападающий Маркус Берг, а вот за Россию могут сыграть защитник Игорь Смольников и полузащитник Юрий Газинский.
«За кого болеем, «быки»?, — подписал пост «Краснодар».
Сегодня, 8 октября, сборная России на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве проведет контрольную встречу со Швецией. Матч начнется в 19.15 (время московское), на него будут допущены зрители — не более 30 процентов от вместимости стадиона (на арене ЦСКА — 30 457 мест).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Россия — Швеция (по ссылке здесь).
Когда играет сборная России обычно нет проблемы выбора, за кого болеть ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 8, 2020
Но для нас с вами сегодня особый случай. С одной стороны Газинский и Смольников, а с другой Классон, Олссон и Берг.
19:00?Россия ?? — Швеция ?? Эфир ? на Первом канале.
За кого болеем, «быки»??? pic.twitter.com/z0lOCTENeK