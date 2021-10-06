Юри Тилеманс считает, что лучше не перехваливать Лукаку перед важным матчем

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс перед полуфиналом Лиги наций против Франции ответил на вопрос о своем партнере по команде Ромелу Лукаку.

«Можно ли сказать, что Лукаку — один из лучших нападающих в мире? Ромелу очень хороший нападающий, — цитирует футболиста сайт УЕФА. -Думаю, что его игра говорит сама за себя. Считая его голы, можно легко сбиться со счета. Но лучше не перехваливать его накануне важного матча».

Матч Бельгия — Франция состоится 7 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.