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Клопп: «В Греции, на переполненном стадионе, будет невероятно сложно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп после победы над Сербией (2:0) в матче Лиги наций поделился ожиданиями от предстоящем выезде в Грецию.

«Этот матч для нас очень важен, но мы понимаем, что в Греции, на переполненном стадионе, будет невероятно сложно. Там будет жарко не только из-за погоды — атмосфера на трибунах, вероятно, тоже будет накалена до предела. Выложимся по максимуму, но сегодняшний матч у нас уже никто не отнимет. Теперь у нас есть отправная точка, но впереди еще долгий путь», — приводит официальный сайт УЕФА слова Клоппа.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа и с 4 очками занимает 2-е место в группе 2. Сербия идет последней (0 очков).

В следующем туре Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия встретится в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.

Том Бишоф после гола.У Клоппа первая победа в сборной, Нидерланды и Австрия показали характер, а Норвегию погубили ошибки
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Юрген Клопп
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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