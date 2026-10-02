Клопп: «В Греции, на переполненном стадионе, будет невероятно сложно»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп после победы над Сербией (2:0) в матче Лиги наций поделился ожиданиями от предстоящем выезде в Грецию.

«Этот матч для нас очень важен, но мы понимаем, что в Греции, на переполненном стадионе, будет невероятно сложно. Там будет жарко не только из-за погоды — атмосфера на трибунах, вероятно, тоже будет накалена до предела. Выложимся по максимуму, но сегодняшний матч у нас уже никто не отнимет. Теперь у нас есть отправная точка, но впереди еще долгий путь», — приводит официальный сайт УЕФА слова Клоппа.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа и с 4 очками занимает 2-е место в группе 2. Сербия идет последней (0 очков).

В следующем туре Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия встретится в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.