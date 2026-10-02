Клопп — о победе над Сербией: «В перерыве я сказал ребятам: теперь главное — удержать этот уровень»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче Лиги наций УЕФА.

«Германия начала матч в бешеном темпе. Контрпрессинг был на запредельном уровне, пространство было ограниченным. Могли забить и больше, но в перерыве я сказал ребятам: теперь главное — удержать этот уровень. Если хотим в будущем стать командой, способной бороться за серьезные цели, мы обязаны сохранять этот настрой, — и они справились. Они удержали планку — и интенсивность, и все остальное. В итоге получился отличный матч», — приводит официальный сайт УЕФА слова Клоппа.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа и с 4 очками занимает 2-е место в группе 2. Сербия идет последней (0 очков).

В следующем туре Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия встретится в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.